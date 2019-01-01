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16 грудня – яке сьогодні свято: чому в цей день важливо бути небагатослівним

16 грудня – яке сьогодні свято: чому в цей день важливо бути небагатослівним
За календарем віряни 16 грудня вшановують пам'ять Івана Мовчуна.
Сьогодні важливо бути небагатослівним і тоді вдача вам посміхнеться. За легендою, він отримав від Бога дар зцілення і постійно допомагав хворим людям.

Наголошується, що Іван Молчальник ще в дитячому віці почав вивчати Святе писання та вчився молитися Богу. Після смерті батьків, Іоанн усю свою спадщину роздав нужденним і зробив пожертвування на будівництво храмів, - пише РБК-Україна.

В Єрусалимі Іоанн прийняв обітницю мовчання, на деякий час оселився в пустелі, де жив в самоті 9 років, харчуючись тільки травами.

Тому сьогодні важливо зважувати свої слова. Мовчання в цей день сприятливо позначиться на подальшому житті людини і позбавить від негараздів.

16 грудня - прикмети:

Снігурі 16 грудня під вікном цвірінькають – чекайте відлиги.
Спостерігаєте падіння "зірок" – чекайте холоднечі.
Кішка вмивається і вилизує лапки – погода незабаром буде теплою і сонячною.
Кішка тулиться до батареї – до морозу.

16 грудня - що не можна робити:

Ні в якому разі не конфліктуйте з чоловіком або дружиною. Кажуть, якщо посваритися в цей день, то сварки будуть тривати протягом року.
Постарайтеся в цей день не співати і не кричати.

Не виходьте за межі будинку від півночі до третьої години ночі. В цей час вирує нечисть і це найбільш небезпечний період для людини.

Не розповідайте нікому про себе, щоб в майбутньому уникнути чуток.
Не давайте нікому цього дня обіцянку, адже, швидше за все, ви його не зможете виконати.

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Теги: 16 грудня, прикмети
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