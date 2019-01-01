16 грудня – яке сьогодні свято: чому в цей день важливо бути небагатослівним

За календарем віряни 16 грудня вшановують пам'ять Івана Мовчуна.Сьогодні важливо бути небагатослівним і тоді вдача вам посміхнеться. За легендою, він отримав від Бога дар зцілення і постійно допомагав хворим людям.Наголошується, що Іван Молчальник ще в дитячому віці почав вивчати Святе писання та вчився молитися Богу. Після смерті батьків, Іоанн усю свою спадщину роздав нужденним і зробив пожертвування на будівництво храмів, - пише РБК-Україна.В Єрусалимі Іоанн прийняв обітницю мовчання, на деякий час оселився в пустелі, де жив в самоті 9 років, харчуючись тільки травами.Тому сьогодні важливо зважувати свої слова. Мовчання в цей день сприятливо позначиться на подальшому житті людини і позбавить від негараздів.Снігурі 16 грудня під вікном цвірінькають – чекайте відлиги.Спостерігаєте падіння "зірок" – чекайте холоднечі.Кішка вмивається і вилизує лапки – погода незабаром буде теплою і сонячною.Кішка тулиться до батареї – до морозу.Ні в якому разі не конфліктуйте з чоловіком або дружиною. Кажуть, якщо посваритися в цей день, то сварки будуть тривати протягом року.Постарайтеся в цей день не співати і не кричати.Не виходьте за межі будинку від півночі до третьої години ночі. В цей час вирує нечисть і це найбільш небезпечний період для людини.Не розповідайте нікому про себе, щоб в майбутньому уникнути чуток.Не давайте нікому цього дня обіцянку, адже, швидше за все, ви його не зможете виконати.