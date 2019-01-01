16 грудня – яке сьогодні свято: чому в цей день важливо бути небагатослівним
Сьогодні, 09:30
За календарем віряни 16 грудня вшановують пам'ять Івана Мовчуна.
Сьогодні важливо бути небагатослівним і тоді вдача вам посміхнеться. За легендою, він отримав від Бога дар зцілення і постійно допомагав хворим людям.
Наголошується, що Іван Молчальник ще в дитячому віці почав вивчати Святе писання та вчився молитися Богу. Після смерті батьків, Іоанн усю свою спадщину роздав нужденним і зробив пожертвування на будівництво храмів, - пише РБК-Україна.
В Єрусалимі Іоанн прийняв обітницю мовчання, на деякий час оселився в пустелі, де жив в самоті 9 років, харчуючись тільки травами.
Тому сьогодні важливо зважувати свої слова. Мовчання в цей день сприятливо позначиться на подальшому житті людини і позбавить від негараздів.
16 грудня - прикмети:
Снігурі 16 грудня під вікном цвірінькають – чекайте відлиги.
Спостерігаєте падіння "зірок" – чекайте холоднечі.
Кішка вмивається і вилизує лапки – погода незабаром буде теплою і сонячною.
Кішка тулиться до батареї – до морозу.
16 грудня - що не можна робити:
Ні в якому разі не конфліктуйте з чоловіком або дружиною. Кажуть, якщо посваритися в цей день, то сварки будуть тривати протягом року.
Постарайтеся в цей день не співати і не кричати.
Не виходьте за межі будинку від півночі до третьої години ночі. В цей час вирує нечисть і це найбільш небезпечний період для людини.
Не розповідайте нікому про себе, щоб в майбутньому уникнути чуток.
Не давайте нікому цього дня обіцянку, адже, швидше за все, ви його не зможете виконати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Сьогодні важливо бути небагатослівним і тоді вдача вам посміхнеться. За легендою, він отримав від Бога дар зцілення і постійно допомагав хворим людям.
Наголошується, що Іван Молчальник ще в дитячому віці почав вивчати Святе писання та вчився молитися Богу. Після смерті батьків, Іоанн усю свою спадщину роздав нужденним і зробив пожертвування на будівництво храмів, - пише РБК-Україна.
В Єрусалимі Іоанн прийняв обітницю мовчання, на деякий час оселився в пустелі, де жив в самоті 9 років, харчуючись тільки травами.
Тому сьогодні важливо зважувати свої слова. Мовчання в цей день сприятливо позначиться на подальшому житті людини і позбавить від негараздів.
16 грудня - прикмети:
Снігурі 16 грудня під вікном цвірінькають – чекайте відлиги.
Спостерігаєте падіння "зірок" – чекайте холоднечі.
Кішка вмивається і вилизує лапки – погода незабаром буде теплою і сонячною.
Кішка тулиться до батареї – до морозу.
16 грудня - що не можна робити:
Ні в якому разі не конфліктуйте з чоловіком або дружиною. Кажуть, якщо посваритися в цей день, то сварки будуть тривати протягом року.
Постарайтеся в цей день не співати і не кричати.
Не виходьте за межі будинку від півночі до третьої години ночі. В цей час вирує нечисть і це найбільш небезпечний період для людини.
Не розповідайте нікому про себе, щоб в майбутньому уникнути чуток.
Не давайте нікому цього дня обіцянку, адже, швидше за все, ви його не зможете виконати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі через електрообігрівач горіла 4-кімнатна квартира
Сьогодні, 09:38
16 грудня – яке сьогодні свято: чому в цей день важливо бути небагатослівним
Сьогодні, 09:30
На Волині пенсіонерка вкрала металевий контейнер
Сьогодні, 09:28
Курс валют у Луцьку на 16 грудня
Сьогодні, 09:05