У Ковелі через електрообігрівач горіла 4-кімнатна квартира
Сьогодні, 09:38
У Ковелі минулого тижня горіла квартира пенсіонера.
Пожежа виникла на першому поверсі цегляного п’ятиповерхового житлового будинку по вулиці Володимира Кияна, - пише ПроКовель.
Повідомлення про загорання надійшло до пожежної частини міста приблизно о 19:20.
За словами начальника відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому Юрія Дідковського, рятувальники на місце події прибули вчасно, тому вогонь не встиг розповсюдитися на велику площу. Пожежу швидко ліквідували. 81-річний власник квартири не постраждав.
Причиною загорання називають порушення правил безпеки при експлуатації електрообігрівача.
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Пожежа виникла на першому поверсі цегляного п’ятиповерхового житлового будинку по вулиці Володимира Кияна, - пише ПроКовель.
Повідомлення про загорання надійшло до пожежної частини міста приблизно о 19:20.
За словами начальника відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому Юрія Дідковського, рятувальники на місце події прибули вчасно, тому вогонь не встиг розповсюдитися на велику площу. Пожежу швидко ліквідували. 81-річний власник квартири не постраждав.
Причиною загорання називають порушення правил безпеки при експлуатації електрообігрівача.
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