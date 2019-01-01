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У Ковелі через електрообігрівач горіла 4-кімнатна квартира

У Ковелі через електрообігрівач горіла 4-кімнатна квартира
У Ковелі минулого тижня горіла квартира пенсіонера.

Пожежа виникла на першому поверсі цегляного п’ятиповерхового житлового будинку по вулиці Володимира Кияна, - пише ПроКовель.

Повідомлення про загорання надійшло до пожежної частини міста приблизно о 19:20.

За словами начальника відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому Юрія Дідковського, рятувальники на місце події прибули вчасно, тому вогонь не встиг розповсюдитися на велику площу. Пожежу швидко ліквідували. 81-річний власник квартири не постраждав.

Причиною загорання називають порушення правил безпеки при експлуатації електрообігрівача.

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Теги: Ковель, пожежа, квартира
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