У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало автівок
Сьогодні, 09:55
У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 09:00 16 грудня стоять 160 автівок.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.
"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09.00
Республіка Польща:, “Устилуг” – 0, “Угринів” – 0, “Рава-Руська” –0, “Грушів” – 0, “Смільниця” – 0, “Шегині” - 110, “Краковець” –50", - йдеться у повідомлені.
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Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.
"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09.00
Республіка Польща:, “Устилуг” – 0, “Угринів” – 0, “Рава-Руська” –0, “Грушів” – 0, “Смільниця” – 0, “Шегині” - 110, “Краковець” –50", - йдеться у повідомлені.
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