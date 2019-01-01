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«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах

«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
Вперше до Луцька приїхали епатажні «Хамермани», що вже 22 роки поспіль «знищують віруси» у всій Україні.

Влаштували закриту вечірку для тих, кому за 18, у неділю, 15 грудня, у «ГаРмИдЕр ангар-stage». На захід зібралося близько сотні поціновувачів епатажної творчості гурту «Хамерман знищує віруси», однак кожен другий жартував, що після такого у GAS треба буде запросити ще й священника.

Окрім текстів з нецензурною лексикою, гри на «непрацюючому» синтезаторі та відвертого стьобу у піснях, учасники гурту – Володимир Пахолюк та Альберт Цукренко мають обов’язкову і незмінну традицію – щоразу дивувати гостей концерту новими образами.

«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах


Зазвичай їхні костюми – у стилі мінімалізм, щось на кшталт однієї шкарпетки на чоловічих принадах або ж картини на силіконових шлейках від бюстгальтерів, що прикривають тіло тільки частково, однак, певно, організатори концерту в Луцьку попередили артистів, що у «Ангар-stage» поки – холодно, тож варто обрати щось більш тепле. Вони й обрали.

На сцені «ХЗВ» з’явилися у трусах навиворіт та «бабусиних» халатах на розстібку. Подбали і про головні убори – теплі шапки. Доповнили образ виконавців прозорі окуляри та яскравий вечірній макіяж з червоною і рожевою помадами. Самі ж артисти назвали цей образ «Костюми живих легенд».

«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах


Під час виступу «Хамермани» багато спілкувалися з публікою, запрошували на сцену та танцювали разом зі всіма. До того ж, кожну з композицій анонсували по-особливому, аби налаштувати себе і глядачів на правильний лад.

«Якщо хтось вважає, що це – преверсія (порушення, збочення, – ред.) ми відповідаємо, що і преверсія – одна зі спроб бути вільними від офіційної думки», – так виконавці підводили слухачів до «основної пісні про свободу» – «Я жива істота, я беру у рота».

Публіка на концерті була доволі різною, однак неповнолітніх не пропускали, бо попередили, що неформали можуть також влаштувати й скромне еротик-шоу.

«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах


Опісля виступу артисти влаштували фотосесію та афтограф-сесію для фанатів, які не могли проґавити шанс помацати за пузо Альберта і потиснути руку, яку Володимир ще декілька хвилин тому пхав у свої труси. Усі розважалися на славу і гості були задоволені виступом, щоправда, казали, що про священника – таки не жартували.

Зауважимо, що міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків минулоріч заявив, що доручив освятити одну з локацій фестивалю Porto Franko після виступу гурту «Хамерман знищує віруси». Більше того, у тому ж таки Франківську поліція відкрила справу після скарг про «антихристиянську» поведінку гурту.

«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатиках і трусах

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Теги: ХЗВ, Луцьк, концерт
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