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У Києві 15 екіпажів поліції ловили юного водія. ФОТО

У Києві 15 екіпажів поліції ловили юного водія. ФОТО
У Києві 18-річний хлопець без водійського посвідчення влаштував автомобільні гонки з поліцією.

До його затримання були залучені 15 екіпажів поліції. Про це повідомляє Київ Оперативний.

Молодик ганяв чотирма районами столиці на батьківському Mercedes.

За порушення правил дорожнього руху його спочатку його намагалися зупинити на вулиці Липській у Печерському районі, але він сховався від поліції, проїжджаючи на всі червоні світлофори. Потім його намагалися зловити в Голосіївському районі, на мосту Патона, на Березняках і Русанівці. При цьому швидкість руху горе-водія іноді була близько 200 км/год.

Після пів годинної погоні патрульним авто вдалося його заблокувати на вулиці Панельній завдяки вузькому проїзду у дворах. За словами патрульних, в деяких ситуаціях водій Mercedes навіть намагався йти на зіткнення з ними. При цьому він був тверезий і не під впливом наркотиків.

Сам затриманий заявив, що просто злякався, оскільки їздив без посвідчення водія. Автомобіль евакуювали, а водія доставили у райвідділ для складання адмінпротоколу.

У Києві 15 екіпажів поліції ловили юного водія. ФОТО
У Києві 15 екіпажів поліції ловили юного водія. ФОТО
У Києві 15 екіпажів поліції ловили юного водія. ФОТО
У Києві 15 екіпажів поліції ловили юного водія. ФОТО

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Теги: Київ, водій
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