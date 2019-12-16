Найближчі дві суботи українці відпрацюють за передноворічні вихідні





Таким чином в Україні відпрацьовують за 30 і 31 грудня, які Кабінет міністрів призначив вихідними, - пишуть



Завдяки цьому на Новий рік українці відпочиватимуть чотири дні – з 29 грудня 2019 року до 1 січня 2020 року.



Однак перед другою робочою суботою можна буде відпочити, адже на 25 грудня припадає Різдво за Григоріанським календарем.



Також на другому тижні 2020 року святкуватимуть Різдво за Юліанським календарем – 7 січня. На цей день також призначений вихідний день.

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