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Найближчі дві суботи українці відпрацюють за передноворічні вихідні

Найближчі дві суботи українці відпрацюють за передноворічні вихідні
Українцям доведеться працювати дві суботи у грудні 2019 року – 21 і 28 числа.

Таким чином в Україні відпрацьовують за 30 і 31 грудня, які Кабінет міністрів призначив вихідними, - пишуть Факти.

Завдяки цьому на Новий рік українці відпочиватимуть чотири дні – з 29 грудня 2019 року до 1 січня 2020 року.

Однак перед другою робочою суботою можна буде відпочити, адже на 25 грудня припадає Різдво за Григоріанським календарем.

Також на другому тижні 2020 року святкуватимуть Різдво за Юліанським календарем – 7 січня. На цей день також призначений вихідний день.

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Теги: грудень робота, суботи, свято
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