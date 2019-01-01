У Луцькому районі затримали злодія, який намагався обікрасти будинок

Посеред білого дня в селі Крупа Луцького району чоловік розбив вікно і намагався обікрасти будинок.Правопорушника затримали. Ним виявився раніше судимий 34-річний житель Рівненщини. Викрадені речі вилучили, - інформує ГУНП у Волинській області.Цього ж дня, у Луцьку поліцейські викрили в квартирній крадіжці раніше судимого за злочини, пов’язані із незаконним обігом наркотиків, 35-річного жителя обласного центру.Викрадені речі злодій здав у ломбард. А в Любомлі патрульні розкрили крадіжку велосипеда. Раніше судимий 30-річний житель району викрав, залишений без нагляду велосипед у 44-річної жительки цього ж району.За усіма фактами крадіжок тривають досудові розслідування, розпочаті за ст. 185 Кримінального кодексу України.