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У Луцькому районі затримали злодія, який намагався обікрасти будинок

У Луцькому районі затримали злодія, який намагався обікрасти будинок
Посеред білого дня в селі Крупа Луцького району чоловік розбив вікно і намагався обікрасти будинок.

Правопорушника затримали. Ним виявився раніше судимий 34-річний житель Рівненщини. Викрадені речі вилучили, - інформує ГУНП у Волинській області.

Цього ж дня, у Луцьку поліцейські викрили в квартирній крадіжці раніше судимого за злочини, пов’язані із незаконним обігом наркотиків, 35-річного жителя обласного центру.

Викрадені речі злодій здав у ломбард. А в Любомлі патрульні розкрили крадіжку велосипеда. Раніше судимий 30-річний житель району викрав, залишений без нагляду велосипед у 44-річної жительки цього ж району.

За усіма фактами крадіжок тривають досудові розслідування, розпочаті за ст. 185 Кримінального кодексу України.





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Теги: крадіжки, Луцьк, злодій
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