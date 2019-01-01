У Луцькому районі затримали злодія, який намагався обікрасти будинок
Сьогодні, 11:10
Посеред білого дня в селі Крупа Луцького району чоловік розбив вікно і намагався обікрасти будинок.
Правопорушника затримали. Ним виявився раніше судимий 34-річний житель Рівненщини. Викрадені речі вилучили, - інформує ГУНП у Волинській області.
Цього ж дня, у Луцьку поліцейські викрили в квартирній крадіжці раніше судимого за злочини, пов’язані із незаконним обігом наркотиків, 35-річного жителя обласного центру.
Викрадені речі злодій здав у ломбард. А в Любомлі патрульні розкрили крадіжку велосипеда. Раніше судимий 30-річний житель району викрав, залишений без нагляду велосипед у 44-річної жительки цього ж району.
За усіма фактами крадіжок тривають досудові розслідування, розпочаті за ст. 185 Кримінального кодексу України.
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Правопорушника затримали. Ним виявився раніше судимий 34-річний житель Рівненщини. Викрадені речі вилучили, - інформує ГУНП у Волинській області.
Цього ж дня, у Луцьку поліцейські викрили в квартирній крадіжці раніше судимого за злочини, пов’язані із незаконним обігом наркотиків, 35-річного жителя обласного центру.
Викрадені речі злодій здав у ломбард. А в Любомлі патрульні розкрили крадіжку велосипеда. Раніше судимий 30-річний житель району викрав, залишений без нагляду велосипед у 44-річної жительки цього ж району.
За усіма фактами крадіжок тривають досудові розслідування, розпочаті за ст. 185 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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