вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

Виручка зростає щодня: скільки заробили луцькі тролейбуси за 5 днів введення е-квитка

Виручка зростає щодня: скільки заробили луцькі тролейбуси за 5 днів введення е-квитка
Начальник управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради Володимир Степанов назвав суму виручки, яку отримало «ЛПЕ» з 11 грудня.

Так, у коментарі «Конкуренту» 16 грудня головний транспортник міста сказав, що по тролейбусах, то підприємство отримало 305 тисяч гривень.

Зауважують, що до запровадження валідаторів денна виручка становила 70-80 тисяч гривень. Нині ж з кожним днем виручка підприємства зростає.

Нагадаємо, із 17 грудня відновлюють автобусне сполучення №236, що курсуватиме за маршрутом «Гірка Полонка – Липини».




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ЛПЕ, виручка, е-квиток, заробіток
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У найближчі два дні на маршрути у Луцьку виїдуть ще 42 автобуси
Сьогодні, 13:08
Луцький перевізник розповів, за яких умов повернеться на маршрути
14 грудень, 18:02
Е-квиток в дії: у Луцьку тролейбусники заробили за день понад 138 тисяч
14 грудень, 13:46
У Луцьку на вихідних курсуватиме майже 100 маршруток
13 грудень, 20:17
всі новини теми
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де знайти приміщення в оренду для свята*
Сьогодні, 14:50
Як держава забирає гроші у лучан: Шкітер роз'яснив проблему. ВІДЕО
Сьогодні, 14:38
Виручка зростає щодня: скільки заробили луцькі тролейбуси за 5 днів введення е-квитка
Сьогодні, 14:35
На Волині злодій через вікно заліз до будинку пенсіонерки та вкрав гроші
Сьогодні, 14:19
Оштрафували волинянина, який ловив рибу сіткою на річці
Сьогодні, 14:07
Схожі новини
Е-квиток в дії: у Луцьку тролейбусники заробили за день понад 138 тисяч Е-квиток в дії: у Луцьку тролейбусники заробили за день понад 138 тисяч
14 грудень, 13:46
Рекордна виручка: скільки заробили луцькі тролейбуси 11 грудня Рекордна виручка: скільки заробили луцькі тролейбуси 11 грудня
12 грудень, 11:30
У луцьких тролейбусах кондуктори стануть консультантами У луцьких тролейбусах кондуктори стануть консультантами
07 грудень, 12:30
Луцький перевізник розповів, за яких умов повернеться на маршрути Луцький перевізник розповів, за яких умов повернеться на маршрути
14 грудень, 18:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Максимальна якість та естетика: стандарти будівництва від «Яровиця»*
Сьогодні, 15:55
 0
Біля мерії у Луцьку облаштовують святкову ілюмінацію. ФОТО
Сьогодні, 15:50
 0
У Луцьку невідомі побили та пограбували чоловіка посеред вулиці
Сьогодні, 15:41
 0
На Старому ринку вночі знесли два кіоски. ФОТО
Сьогодні, 15:34
 0
У храмі у Шацькому районі зцілюють від безпліддя та пияцтва
Сьогодні, 15:17
 0
Медіа
відео
1/8