Виручка зростає щодня: скільки заробили луцькі тролейбуси за 5 днів введення е-квитка

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Начальник управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради Володимир Степанов назвав суму виручки, яку отримало «ЛПЕ» з 11 грудня.
Так, у коментарі «Конкуренту» 16 грудня головний транспортник міста сказав, що по тролейбусах, то підприємство отримало 305 тисяч гривень.
Зауважують, що до запровадження валідаторів денна виручка становила 70-80 тисяч гривень. Нині ж з кожним днем виручка підприємства зростає.
Нагадаємо, із 17 грудня відновлюють автобусне сполучення №236, що курсуватиме за маршрутом «Гірка Полонка – Липини».
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Так, у коментарі «Конкуренту» 16 грудня головний транспортник міста сказав, що по тролейбусах, то підприємство отримало 305 тисяч гривень.
Зауважують, що до запровадження валідаторів денна виручка становила 70-80 тисяч гривень. Нині ж з кожним днем виручка підприємства зростає.
Нагадаємо, із 17 грудня відновлюють автобусне сполучення №236, що курсуватиме за маршрутом «Гірка Полонка – Липини».
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