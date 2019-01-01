Виручка зростає щодня: скільки заробили луцькі тролейбуси за 5 днів введення е-квитка

Володимир Степанов назвав суму виручки, яку отримало «ЛПЕ» з 11 грудня.



Так, у коментарі



Зауважують, що до запровадження валідаторів денна виручка становила 70-80 тисяч гривень. Нині ж з кожним днем виручка підприємства зростає.



Нагадаємо,









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Начальник управління транспорту та зв’язку Луцької міської радив назвав суму виручки, яку отримало «ЛПЕ» з 11 грудня.Так, у коментарі «Конкуренту» 16 грудня головний транспортник міста сказав, що по тролейбусах, то підприємство отримало 305 тисяч гривень.Зауважують, що до запровадження валідаторів денна виручка становила 70-80 тисяч гривень. Нині ж з кожним днем виручка підприємства зростає.Нагадаємо, із 17 грудня відновлюють автобусне сполучення №236 , що курсуватиме за маршрутом «Гірка Полонка – Липини».

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