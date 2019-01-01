Покарали водія, який п'яним вчинив аварію на Волині
Сьогодні, 12:00
Судили чоловіка, який п'яним вчинив аварію у Рожищі.
Слухання справи відбулось 10 грудня. Про це йдеться у постанові суду, повідомляє "Район. Ражище".
Нагадаємо, 7 жовтня о 18:30 у місті Рожище на вулиці Промисловій чоловік, керуючи автомобілем Peugeot, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, здійснив виїзд на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з авто Opel. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди машини отримали механічні пошкодження.
Своїми діями чоловік вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст. 124 КУпАП. Окрім того, чоловік був у стані алкогольного сп'яніння, вчинивши адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 130 КУпАП.
В судове засідання порушник не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи.
Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративних правопорушень, наклавши адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік. Також він заплатить в дохід держави 384 гривні судового збору.
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Слухання справи відбулось 10 грудня. Про це йдеться у постанові суду, повідомляє "Район. Ражище".
Нагадаємо, 7 жовтня о 18:30 у місті Рожище на вулиці Промисловій чоловік, керуючи автомобілем Peugeot, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, здійснив виїзд на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з авто Opel. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди машини отримали механічні пошкодження.
Своїми діями чоловік вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст. 124 КУпАП. Окрім того, чоловік був у стані алкогольного сп'яніння, вчинивши адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 130 КУпАП.
В судове засідання порушник не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи.
Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративних правопорушень, наклавши адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік. Також він заплатить в дохід держави 384 гривні судового збору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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