Покарали водія, який п'яним вчинив аварію на Волині





Слухання справи відбулось 10 грудня. Про це йдеться у постанові суду, повідомляє



Нагадаємо, 7 жовтня о 18:30 у місті Рожище на вулиці Промисловій чоловік, керуючи автомобілем Peugeot, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, здійснив виїзд на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з авто Opel. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди машини отримали механічні пошкодження.



Своїми діями чоловік вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст. 124 КУпАП. Окрім того, чоловік був у стані алкогольного сп'яніння, вчинивши адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 130 КУпАП.



В судове засідання порушник не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи.



Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративних правопорушень, наклавши адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік. Також він заплатить в дохід держави 384 гривні судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили чоловіка, який п'яним вчинив аварію у Рожищі.Слухання справи відбулось 10 грудня. Про це йдеться у постанові суду, повідомляє "Район. Ражище". Нагадаємо, 7 жовтня о 18:30 у місті Рожище на вулиці Промисловій чоловік, керуючи автомобілем Peugeot, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, здійснив виїзд на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з авто Opel. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди машини отримали механічні пошкодження.Своїми діями чоловік вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст. 124 КУпАП. Окрім того, чоловік був у стані алкогольного сп'яніння, вчинивши адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 130 КУпАП.В судове засідання порушник не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи.Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративних правопорушень, наклавши адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік. Також він заплатить в дохід держави 384 гривні судового збору.

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