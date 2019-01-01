Де на Волині та у Луцьку не буде світла 17 грудня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 17 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 9:00-17:00с. Федорівна, вул.: Стефанівська, Федорівська.Вимкнень споживачів не заплановано1. 9:30-16:30школа с.Морозовичі вул.Учительська 4-10, Шевченка 1-9, Шкільна 10-392. 10:00-16:00с.ст.Порицьк вул.Садова 3.21, Центральна 2-24.1. 09:00 – 17:00Заготкантора (контора), К-Каширське МСТ (магазин), К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз” (ГРП), ПП Лагода Л.Г., ПП Ящук О.П., ПП Северюк Л.З. м.Камінь – Каширський, вул. Ковельська1. ПЛ0,4 кВ від КТП-242 09:00-17:00 Олицьке СТ – магазин с. СтавокКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" - медпунктСвято-Вознесенська релігійна громада УПЦ - церкваФОП Лищук Олександр Миколайович – торг. кіоскВідділ освіти - школа с. Ставок вул.Путилівська, вул.Шкільна,вул. Садова1.ПЛ-0,4кВ від ЗТП №3999:00-17:00 СТзОВ"Білинське"ФОП Колотюк П.М.Ф.О. Жалай М.В.Ф.О. Матвійчук В.В.ФОП Шворак П.Є. с.Білин2.ПЛ-0,4кВ від КТП №4119:00-17:00 ФОП Куденчук А.Л.ФОП Приступа М.В.ФОП Нагорова В.Я.ОСББ "Рейкол"м.Ковель, вул.Липинського, вул.Вітовського, пров.Гагаріна3.ПЛ-0,4кВ від ЗТП №4039:00-17:00ТзОВ КФ "Нектар"ФОП Карпук В.К.СМЕД ДАІ УМВСРЖКП №1м.Ковель, вул.Незалежності4.ПЛ-0,4кВ від ЗТП №4059:00-17:00Церква Св.ПантелеймонаФОП Супоровська Г.Д.ФОП Стародуб С.П.ФОП Геч Д.М.ФОП Клімук Л.М.Ков. міська рада ветеранівКовельське РайвоРЖКП №1м.Ковель, вул.О.Пчілки, вул.Незалежності5.ПЛ-0,4кВ від ЗТП №4959:00-17:00ПрАТ "Хлібокомбінат"м.Ковель, пров.ВатутінаВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1.09:00 – 17:00 ПП Лук’янчук М.П., ”Луцькводоканал”, СОК "БЛОК" (с. Новостав), Сільський комітет "Голишів" (с. Голишів вул. Северина Наливайка), ФОП Максимук с. Новостав вул. Нова, с. Боратин вул. Нова, с. Голишів вул. Садова1. ПЛ- 10кВ Л 91-04 9:00-17:00 Магазин с.Острі"я, Клуб с.Острів"я М/П с.Острів"я, Учб.корпус с.Острів"я, Острівя ТзОВ "Агропромторг"лохини сКамянка, Острівя2. ПЛ- 10кВ Л 85-04від ЛР 44 доКР 42 9:00-17:00 Товариство з обмежен.відповідальністю "УКРТАУЕР", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР ", Школа с.Висоцьк, Магазин с.Висоцьк, Церква с.Висоцьк, М/П с.Висоцьк М/П с.Терехи, Військова частина 9971 сВисоцьк, Терехи, ПрирічяВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. КТП-55 09:00-17:00 Свердловина, «Садівничий масив» смт.Благодатневул.Іваничівська, 1-10с.Грибовиця2. КТП-54 09:00-17:00 Гаражі, магазин «Хліб» смт.Благодатневул.Сагайдачноговул.Чкаловавул.Шевченкавул.Волинськавул.Незалежності, 9-77, 12-48вул.Лісовавул.Мічуріна, 10-106, 17-593. ТП-59 ІІ СШ-0,4 кВ 09:00-17:00 Очисні споруди шахти №1, кузовний цех м.Нововолинськвул.Любелі, 1-3, 2-6вул.Гастело, 2-6, 1-5вул.Шахтварська, 32-34, 57, 59вул.Тиха, 1вул.Білоруська4. ТП-45 09:00-17:00 Магазини: «Мото-Вело», «Євродек», «Будівельний»; Нова Аркада, Енергозбут, ЛЗС, ВУКГ, автостоянка, Будінвест, адміністративне приміщення, мийка, СТО, костел, зал царства Св.Єгови, хімлабораторія,проф. центр ковчег, ДЮСШ корп..№1, АЦ «Формула», п-ць Правкін «Швейна фабрика», кіоск «Касья», промисловий магазин, «Київстар», аптека с.Шахтарськем.Нововолинськвул.Шахтарська, 33-37, 38вул.Лісна, 7, 8вул.Молодогвардійців, 49-69, 60вул.автобусна, 3а-9Інформацію не надано1. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-97 9:00-17:00 м.Рожище магазини, адмінприміщення, аптека №37, церква, ринок, виробнича база, торговий павільйон, автостанція, ресторан, Приватбанк, “Еко Маркет” м.Рожище вул.Незалежності,3-12,10,Гагаріна,2-27,Жуковського, Героїв УПА,2-15,Тиха.2. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-420 9:00-17:00 м.Рожище адмінприміщення, торговий павільйон, КНС м. Рожище , вулЧехова,1-15, 21,33,16-67А.Ліпкана,1-103. ПЛ-0,4 кВ КТП-118 9:00-17:00 с.Уляники артсвердловина, склад.4. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-496 9:00-17:00 с.Іванчиці вул.Буківська,1-15,4-8,17-31,12-24.5. Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю)с.Бортяхівка (повністю)с.Тихотин (повністю) с.Переспа (повністю)с.Бортяхівка (повністю)с.Тихотин (повністю)6. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку.с.Навіз вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Нагірна, Тиха.7. ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.8. Л43-02 9:00-17:00 с.Духче (повністю)с.Берегове (повністю)с.Духче (повністю)с.Берегове (повністю)9. ПЛ-0,4 кВ КТП-38 9:00-17:00 с.Забара (повністю)10. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир кіоск, адмінприміщення, магазин.с.Немир вул.Ветеранів, Вишнева, Лугова, Шкільна.11. Л43-03 9:00-17:00 с.Іванівка (повністю)с.Літогоща (повністю) с.Іванівка (повністю)с.Літогоща (повністю)12. Л71-03 9:00-17:00 с.Забара (повністю)с.Мирославка (повністю)с.Мильськ (повністю) с.Іванівка (повністю)с.Літогоща (повністю)с.Мильськ (повністю)13. Л34-02 9:00-17:00 с.Немир (повністю)с.Раймісто (повністю) с.Немир (повністю)с.Раймісто (повністю)1. ПЛ-10кВ Л-13-03 від ЛР-33 10:00-17:00 с Ниці, Мільці, Підсинівка2. КТП-81 9:00-17:00 с Сукачі1. ПЛ-0,4 кВКТП-282Л-6 10:00-15:30 Турійське РСТ - магазин «Промінь», ФОП Данилюк Р.М. – магазин «Господарчі товари»ФОП Данилюк М.В. – магазин «Олімп», інспекція с/г господарства – адмінприміщення. с.Селець2. ПЛ-0,4 кВКТП-160 10:00-16:30 РСТ – магазин., КЗ «ТЦПМСД» ФАП с.Синявка