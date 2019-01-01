Де на Волині та у Луцьку не буде світла 17 грудня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 17 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 9:00-17:00
с. Федорівна, вул.: Стефанівська, Федорівська.
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
школа с.Морозовичі вул.Учительська 4-10, Шевченка 1-9, Шкільна 10-39
2. 10:00-16:00
с.ст.Порицьк вул.Садова 3.21, Центральна 2-24.
Камінь-Каширський район
1. 09:00 – 17:00
Заготкантора (контора), К-Каширське МСТ (магазин), К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз” (ГРП), ПП Лагода Л.Г., ПП Ящук О.П., ПП Северюк Л.З. м.Камінь – Каширський, вул. Ковельська
Ківерцівський район
1. ПЛ0,4 кВ від КТП-242 09:00-17:00 Олицьке СТ – магазин с. Ставок
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" - медпункт
Свято-Вознесенська релігійна громада УПЦ - церква
ФОП Лищук Олександр Миколайович – торг. кіоск
Відділ освіти - школа с. Ставок вул.Путилівська, вул.Шкільна,
вул. Садова
Ковельський район
1.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №399
9:00-17:00 СТзОВ"Білинське"
ФОП Колотюк П.М.
Ф.О. Жалай М.В.
Ф.О. Матвійчук В.В.
ФОП Шворак П.Є. с.Білин
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП №411
9:00-17:00 ФОП Куденчук А.Л.
ФОП Приступа М.В.
ФОП Нагорова В.Я.
ОСББ "Рейкол"
м.Ковель, вул.Липинського, вул.Вітовського, пров.Гагаріна
3.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №403
9:00-17:00
ТзОВ КФ "Нектар"
ФОП Карпук В.К.
СМЕД ДАІ УМВС
РЖКП №1
м.Ковель, вул.Незалежності
4.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №405
9:00-17:00
Церква Св.Пантелеймона
ФОП Супоровська Г.Д.
ФОП Стародуб С.П.
ФОП Геч Д.М.
ФОП Клімук Л.М.
Ков. міська рада ветеранів
Ковельське Райво
РЖКП №1
м.Ковель, вул.О.Пчілки, вул.Незалежності
5.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №495
9:00-17:00
ПрАТ "Хлібокомбінат"
м.Ковель, пров.Ватутіна
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1.09:00 – 17:00 ПП Лук’янчук М.П., ”Луцькводоканал”, СОК "БЛОК" (с. Новостав), Сільський комітет "Голишів" (с. Голишів вул. Северина Наливайка), ФОП Максимук с. Новостав вул. Нова, с. Боратин вул. Нова, с. Голишів вул. Садова
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ- 10кВ Л 91-04 9:00-17:00 Магазин с.Острі"я, Клуб с.Острів"я М/П с.Острів"я, Учб.корпус с.Острів"я, Острівя ТзОВ "Агропромторг"лохини сКамянка, Острівя
2. ПЛ- 10кВ Л 85-04від ЛР 44 доКР 42 9:00-17:00 Товариство з обмежен.відповідальністю "УКРТАУЕР", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР ", Школа с.Висоцьк, Магазин с.Висоцьк, Церква с.Висоцьк, М/П с.Висоцьк М/П с.Терехи, Військова частина 9971 сВисоцьк, Терехи, Прирічя
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. КТП-55 09:00-17:00 Свердловина, «Садівничий масив» смт.Благодатне
вул.Іваничівська, 1-10
с.Грибовиця
2. КТП-54 09:00-17:00 Гаражі, магазин «Хліб» смт.Благодатне
вул.Сагайдачного
вул.Чкалова
вул.Шевченка
вул.Волинська
вул.Незалежності, 9-77, 12-48
вул.Лісова
вул.Мічуріна, 10-106, 17-59
3. ТП-59 ІІ СШ-0,4 кВ 09:00-17:00 Очисні споруди шахти №1, кузовний цех м.Нововолинськ
вул.Любелі, 1-3, 2-6
вул.Гастело, 2-6, 1-5
вул.Шахтварська, 32-34, 57, 59
вул.Тиха, 1
вул.Білоруська
4. ТП-45 09:00-17:00 Магазини: «Мото-Вело», «Євродек», «Будівельний»; Нова Аркада, Енергозбут, ЛЗС, ВУКГ, автостоянка, Будінвест, адміністративне приміщення, мийка, СТО, костел, зал царства Св.Єгови, хімлабораторія,проф. центр ковчег, ДЮСШ корп..№1, АЦ «Формула», п-ць Правкін «Швейна фабрика», кіоск «Касья», промисловий магазин, «Київстар», аптека с.Шахтарське
м.Нововолинськ
вул.Шахтарська, 33-37, 38
вул.Лісна, 7, 8
вул.Молодогвардійців, 49-69, 60
вул.автобусна, 3а-9
Ратнівський район
Інформацію не надано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-97 9:00-17:00 м.Рожище магазини, адмінприміщення, аптека №37, церква, ринок, виробнича база, торговий павільйон, автостанція, ресторан, Приватбанк, “Еко Маркет” м.Рожище вул.Незалежності,3-12,10,Гагаріна,2-27,Жуковського, Героїв УПА,2-15,Тиха.
2. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-420 9:00-17:00 м.Рожище адмінприміщення, торговий павільйон, КНС м. Рожище , вулЧехова,1-15, 21,33,16-67А.Ліпкана,1-10
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-118 9:00-17:00 с.Уляники артсвердловина, склад.
4. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-496 9:00-17:00 с.Іванчиці вул.Буківська,1-15,4-8,17-31,12-24.
5. Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
с.Тихотин (повністю) с.Переспа (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
с.Тихотин (повністю)
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку.
с.Навіз вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Нагірна, Тиха.
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.
8. Л43-02 9:00-17:00 с.Духче (повністю)
с.Берегове (повністю)
с.Духче (повністю)
с.Берегове (повністю)
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-38 9:00-17:00 с.Забара (повністю)
10. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир кіоск, адмінприміщення, магазин.
с.Немир вул.Ветеранів, Вишнева, Лугова, Шкільна.
11. Л43-03 9:00-17:00 с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща (повністю) с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща (повністю)
12. Л71-03 9:00-17:00 с.Забара (повністю)
с.Мирославка (повністю)
с.Мильськ (повністю) с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща (повністю)
с.Мильськ (повністю)
13. Л34-02 9:00-17:00 с.Немир (повністю)
с.Раймісто (повністю) с.Немир (повністю)
с.Раймісто (повністю)
Старовижівський район
1. ПЛ-10кВ Л-13-03 від ЛР-33 10:00-17:00 с Ниці, Мільці, Підсинівка
2. КТП-81 9:00-17:00 с Сукачі
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-282
Л-6 10:00-15:30 Турійське РСТ - магазин «Промінь», ФОП Данилюк Р.М. – магазин «Господарчі товари»
ФОП Данилюк М.В. – магазин «Олімп», інспекція с/г господарства – адмінприміщення. с.Селець
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-160 10:00-16:30 РСТ – магазин., КЗ «ТЦПМСД» ФАП с.Синявка
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Володимир-Волинський район
1. 9:00-17:00
с. Федорівна, вул.: Стефанівська, Федорівська.
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
школа с.Морозовичі вул.Учительська 4-10, Шевченка 1-9, Шкільна 10-39
2. 10:00-16:00
с.ст.Порицьк вул.Садова 3.21, Центральна 2-24.
Камінь-Каширський район
1. 09:00 – 17:00
Заготкантора (контора), К-Каширське МСТ (магазин), К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз” (ГРП), ПП Лагода Л.Г., ПП Ящук О.П., ПП Северюк Л.З. м.Камінь – Каширський, вул. Ковельська
Ківерцівський район
1. ПЛ0,4 кВ від КТП-242 09:00-17:00 Олицьке СТ – магазин с. Ставок
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" - медпункт
Свято-Вознесенська релігійна громада УПЦ - церква
ФОП Лищук Олександр Миколайович – торг. кіоск
Відділ освіти - школа с. Ставок вул.Путилівська, вул.Шкільна,
вул. Садова
Ковельський район
1.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №399
9:00-17:00 СТзОВ"Білинське"
ФОП Колотюк П.М.
Ф.О. Жалай М.В.
Ф.О. Матвійчук В.В.
ФОП Шворак П.Є. с.Білин
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП №411
9:00-17:00 ФОП Куденчук А.Л.
ФОП Приступа М.В.
ФОП Нагорова В.Я.
ОСББ "Рейкол"
м.Ковель, вул.Липинського, вул.Вітовського, пров.Гагаріна
3.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №403
9:00-17:00
ТзОВ КФ "Нектар"
ФОП Карпук В.К.
СМЕД ДАІ УМВС
РЖКП №1
м.Ковель, вул.Незалежності
4.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №405
9:00-17:00
Церква Св.Пантелеймона
ФОП Супоровська Г.Д.
ФОП Стародуб С.П.
ФОП Геч Д.М.
ФОП Клімук Л.М.
Ков. міська рада ветеранів
Ковельське Райво
РЖКП №1
м.Ковель, вул.О.Пчілки, вул.Незалежності
5.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №495
9:00-17:00
ПрАТ "Хлібокомбінат"
м.Ковель, пров.Ватутіна
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1.09:00 – 17:00 ПП Лук’янчук М.П., ”Луцькводоканал”, СОК "БЛОК" (с. Новостав), Сільський комітет "Голишів" (с. Голишів вул. Северина Наливайка), ФОП Максимук с. Новостав вул. Нова, с. Боратин вул. Нова, с. Голишів вул. Садова
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ- 10кВ Л 91-04 9:00-17:00 Магазин с.Острі"я, Клуб с.Острів"я М/П с.Острів"я, Учб.корпус с.Острів"я, Острівя ТзОВ "Агропромторг"лохини сКамянка, Острівя
2. ПЛ- 10кВ Л 85-04від ЛР 44 доКР 42 9:00-17:00 Товариство з обмежен.відповідальністю "УКРТАУЕР", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР ", Школа с.Висоцьк, Магазин с.Висоцьк, Церква с.Висоцьк, М/П с.Висоцьк М/П с.Терехи, Військова частина 9971 сВисоцьк, Терехи, Прирічя
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. КТП-55 09:00-17:00 Свердловина, «Садівничий масив» смт.Благодатне
вул.Іваничівська, 1-10
с.Грибовиця
2. КТП-54 09:00-17:00 Гаражі, магазин «Хліб» смт.Благодатне
вул.Сагайдачного
вул.Чкалова
вул.Шевченка
вул.Волинська
вул.Незалежності, 9-77, 12-48
вул.Лісова
вул.Мічуріна, 10-106, 17-59
3. ТП-59 ІІ СШ-0,4 кВ 09:00-17:00 Очисні споруди шахти №1, кузовний цех м.Нововолинськ
вул.Любелі, 1-3, 2-6
вул.Гастело, 2-6, 1-5
вул.Шахтварська, 32-34, 57, 59
вул.Тиха, 1
вул.Білоруська
4. ТП-45 09:00-17:00 Магазини: «Мото-Вело», «Євродек», «Будівельний»; Нова Аркада, Енергозбут, ЛЗС, ВУКГ, автостоянка, Будінвест, адміністративне приміщення, мийка, СТО, костел, зал царства Св.Єгови, хімлабораторія,проф. центр ковчег, ДЮСШ корп..№1, АЦ «Формула», п-ць Правкін «Швейна фабрика», кіоск «Касья», промисловий магазин, «Київстар», аптека с.Шахтарське
м.Нововолинськ
вул.Шахтарська, 33-37, 38
вул.Лісна, 7, 8
вул.Молодогвардійців, 49-69, 60
вул.автобусна, 3а-9
Ратнівський район
Інформацію не надано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-97 9:00-17:00 м.Рожище магазини, адмінприміщення, аптека №37, церква, ринок, виробнича база, торговий павільйон, автостанція, ресторан, Приватбанк, “Еко Маркет” м.Рожище вул.Незалежності,3-12,10,Гагаріна,2-27,Жуковського, Героїв УПА,2-15,Тиха.
2. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-420 9:00-17:00 м.Рожище адмінприміщення, торговий павільйон, КНС м. Рожище , вулЧехова,1-15, 21,33,16-67А.Ліпкана,1-10
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-118 9:00-17:00 с.Уляники артсвердловина, склад.
4. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-496 9:00-17:00 с.Іванчиці вул.Буківська,1-15,4-8,17-31,12-24.
5. Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
с.Тихотин (повністю) с.Переспа (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
с.Тихотин (повністю)
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку.
с.Навіз вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Нагірна, Тиха.
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.
8. Л43-02 9:00-17:00 с.Духче (повністю)
с.Берегове (повністю)
с.Духче (повністю)
с.Берегове (повністю)
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-38 9:00-17:00 с.Забара (повністю)
10. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир кіоск, адмінприміщення, магазин.
с.Немир вул.Ветеранів, Вишнева, Лугова, Шкільна.
11. Л43-03 9:00-17:00 с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща (повністю) с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща (повністю)
12. Л71-03 9:00-17:00 с.Забара (повністю)
с.Мирославка (повністю)
с.Мильськ (повністю) с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща (повністю)
с.Мильськ (повністю)
13. Л34-02 9:00-17:00 с.Немир (повністю)
с.Раймісто (повністю) с.Немир (повністю)
с.Раймісто (повністю)
Старовижівський район
1. ПЛ-10кВ Л-13-03 від ЛР-33 10:00-17:00 с Ниці, Мільці, Підсинівка
2. КТП-81 9:00-17:00 с Сукачі
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-282
Л-6 10:00-15:30 Турійське РСТ - магазин «Промінь», ФОП Данилюк Р.М. – магазин «Господарчі товари»
ФОП Данилюк М.В. – магазин «Олімп», інспекція с/г господарства – адмінприміщення. с.Селець
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-160 10:00-16:30 РСТ – магазин., КЗ «ТЦПМСД» ФАП с.Синявка
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