У місті на Волині в новій рекреаційній зоні встановили креативні ліхтарі. ФОТО
Сьогодні, 18:34
У Володимирі-Волинському 13 грудня в рекреаційній зоні на річці Риловиця велися роботи зі встановлення ліхтарів у стилі «конструктивізм» двох різних видів.
Всього на острові їх встановлять 14, - пише "Буг".
“Засвітимо об’єкт у цьому році”, – зазначив перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук.
Також він зауважив, у 2019 році ще проведуть закупівлю лавочок. Якщо дозволить погода – їх встановлять. Крім цього, наступного року планують облаштувати входи на острів, місточки.
Цьогоріч в рекреаційній зоні з’явиться і відеонагляд, щоб уберегти нове майно громади від вандалів.
Зазначають, що раніше Андрій Гнатюк, який став дизайнером проєкту на громадських засадах, розповів, що ліхтарі у стилі «конструктивізм» підійдуть до загального вигляду, адже парк буде сучасним.
“Це асиметричні форми і вони популярні у Європі, а тепер і в містах України”, – розповів Гнатюк.
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Всього на острові їх встановлять 14, - пише "Буг".
“Засвітимо об’єкт у цьому році”, – зазначив перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук.
Також він зауважив, у 2019 році ще проведуть закупівлю лавочок. Якщо дозволить погода – їх встановлять. Крім цього, наступного року планують облаштувати входи на острів, місточки.
Цьогоріч в рекреаційній зоні з’явиться і відеонагляд, щоб уберегти нове майно громади від вандалів.
Зазначають, що раніше Андрій Гнатюк, який став дизайнером проєкту на громадських засадах, розповів, що ліхтарі у стилі «конструктивізм» підійдуть до загального вигляду, адже парк буде сучасним.
“Це асиметричні форми і вони популярні у Європі, а тепер і в містах України”, – розповів Гнатюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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