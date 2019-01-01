У місті на Волині в новій рекреаційній зоні встановили креативні ліхтарі. ФОТО





Всього на острові їх встановлять 14, - пише



“Засвітимо об’єкт у цьому році”, – зазначив перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук.



Також він зауважив, у 2019 році ще проведуть закупівлю лавочок. Якщо дозволить погода – їх встановлять. Крім цього, наступного року планують облаштувати входи на острів, місточки.



Цьогоріч в рекреаційній зоні з’явиться і відеонагляд, щоб уберегти нове майно громади від вандалів.



Зазначають, що раніше Андрій Гнатюк, який став дизайнером проєкту на громадських засадах, розповів, що ліхтарі у стилі «конструктивізм» підійдуть до загального вигляду, адже парк буде сучасним.



“Це асиметричні форми і вони популярні у Європі, а тепер і в містах України”, – розповів Гнатюк.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському 13 грудня в рекреаційній зоні на річці Риловиця велися роботи зі встановлення ліхтарів у стилі «конструктивізм» двох різних видів.Всього на острові їх встановлять 14, - пише "Буг". “Засвітимо об’єкт у цьому році”, – зазначив перший заступник міського головиТакож він зауважив, у 2019 році ще проведуть закупівлю лавочок. Якщо дозволить погода – їх встановлять. Крім цього, наступного року планують облаштувати входи на острів, місточки.Цьогоріч в рекреаційній зоні з’явиться і відеонагляд, щоб уберегти нове майно громади від вандалів.Зазначають, що раніше Андрій Гнатюк, який став дизайнером проєкту на громадських засадах, розповів, що ліхтарі у стилі «конструктивізм» підійдуть до загального вигляду, адже парк буде сучасним.“Це асиметричні форми і вони популярні у Європі, а тепер і в містах України”, – розповів Гнатюк.

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