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У місті на Волині в новій рекреаційній зоні встановили креативні ліхтарі. ФОТО

У місті на Волині в новій рекреаційній зоні встановили креативні ліхтарі. ФОТО
У Володимирі-Волинському 13 грудня в рекреаційній зоні на річці Риловиця велися роботи зі встановлення ліхтарів у стилі «конструктивізм» двох різних видів.

Всього на острові їх встановлять 14, - пише "Буг".

“Засвітимо об’єкт у цьому році”, – зазначив перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук.

Також він зауважив, у 2019 році ще проведуть закупівлю лавочок. Якщо дозволить погода – їх встановлять. Крім цього, наступного року планують облаштувати входи на острів, місточки.

Цьогоріч в рекреаційній зоні з’явиться і відеонагляд, щоб уберегти нове майно громади від вандалів.

Зазначають, що раніше Андрій Гнатюк, який став дизайнером проєкту на громадських засадах, розповів, що ліхтарі у стилі «конструктивізм» підійдуть до загального вигляду, адже парк буде сучасним.

“Це асиметричні форми і вони популярні у Європі, а тепер і в містах України”, – розповів Гнатюк.

У місті на Волині в новій рекреаційній зоні встановили креативні ліхтарі. ФОТО
У місті на Волині в новій рекреаційній зоні встановили креативні ліхтарі. ФОТО
У місті на Волині в новій рекреаційній зоні встановили креативні ліхтарі. ФОТО
У місті на Волині в новій рекреаційній зоні встановили креативні ліхтарі. ФОТО
У місті на Волині в новій рекреаційній зоні встановили креативні ліхтарі. ФОТО



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Теги: Володимир-Волинський, креативні ліхтарі, рекреаційна зона
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