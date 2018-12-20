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Як працюватиме міграційна служба Волині на новорічні та різдвяні свята

Як працюватиме міграційна служба Волині на новорічні та різдвяні свята
У період новорічних та різдвяних свят Державна міграційна служба у Волинській області змінить графік роботи.

Про це інформує Міграційна Служба Волині на своїй сторінці у Facebook.

Відтак, в обласному апараті вихідними днями будуть 25, 30, 31 грудня та1, 4-7 січня. А 21, 28 грудня будуть робочі дні згідно встановленого графіку.

У територіальних підрозділах, графік роботи яких з вівторка по суботу, вихідними днями будуть 25, 30, 31 грудня та 1, 5-7 січня (29 грудня робочий день згідно встановленого графіку).

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Теги: міграційна служба Волині, графік, робота
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