Як працюватиме міграційна служба Волині на новорічні та різдвяні свята





Про це інформує Міграційна Служба Волині на своїй сторінці у Facebook.



Відтак, в обласному апараті вихідними днями будуть 25, 30, 31 грудня та1, 4-7 січня. А 21, 28 грудня будуть робочі дні згідно встановленого графіку.



У територіальних підрозділах, графік роботи яких з вівторка по суботу, вихідними днями будуть 25, 30, 31 грудня та 1, 5-7 січня (29 грудня робочий день згідно встановленого графіку).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У період новорічних та різдвяних свят Державна міграційна служба у Волинській області змінить графік роботи.Про це інформує Міграційна Служба Волині на своїй сторінці у Facebook.Відтак, в обласному апараті вихідними днями будуть 25, 30, 31 грудня та1, 4-7 січня. А 21, 28 грудня будуть робочі дні згідно встановленого графіку.У територіальних підрозділах, графік роботи яких з вівторка по суботу, вихідними днями будуть 25, 30, 31 грудня та 1, 5-7 січня (29 грудня робочий день згідно встановленого графіку).

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