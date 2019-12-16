На Волині з магазину жінка винесла парфумів на чималу суму





Про це йдеться в ухвалі Володимир-Волинського міського суду, –



4 квітня цього року у магазині «Єва», що на вулиці Ковельська, 27 у Володимирі-Волинському викрали із полиць торгового залу парфуми та туалетну воду.



Просто у пакет під наглядом камер відеоспостереження жінка склала туалетну воду марки «Trussardi MY LAND ТМ», туалетну воду марки «Versace pour homme ТМ», парфумовану воду марки «Eklad de Fleurs TM Lanvin», подарунковий набір «Hyaluron Celluar Filler TM Nivea».



Загальна вартість поцупленого становить 3003,05 гривень.



Спроба зупинити жінку, аби та розрахувалася, була марною. Про ситуацію продавець повідомила керівнику магазина. Переглянувши записи з камер відеоспостереження, побачили, куди пішла жінка. Коли вона виходила із супермаркету, її вирішили зупинити.



Вона заперечувала факт крадіжки та повідомила, що ці речі нібито купила в магазині.



Як стало відомо в рамках досудового розслідування, жінка, яка викрала парфуми, перебуває під диспансерним наглядом у Волинській обласній психіатричній лікарні №1 м. Луцька. Тому її примусово госпіталізували до закладу з надання психіатричної допомоги із звичайним наглядом.



Згідно з висновком судово-психіатричної експертизи, у неї є ознаки шизоаффективного розладу змішаного типу з маніакальним синдромом. Через розлади психіки вона не підлягає кримінальній відповідальності за крадіжку.



Товар повернули у магазин «Єва», у адміністрації претензій до жінки немає

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканка Володимира-Волинського викрала з магазину парфумів на понад 3 тисячі гривень.Про це йдеться в ухвалі Володимир-Волинського міського суду, – інформує сайт «Княжий Град». 4 квітня цього року у магазині «Єва», що на вулиці Ковельська, 27 у Володимирі-Волинському викрали із полиць торгового залу парфуми та туалетну воду.Просто у пакет під наглядом камер відеоспостереження жінка склала туалетну воду марки «Trussardi MY LAND ТМ», туалетну воду марки «Versace pour homme ТМ», парфумовану воду марки «Eklad de Fleurs TM Lanvin», подарунковий набір «Hyaluron Celluar Filler TM Nivea».Загальна вартість поцупленого становить 3003,05 гривень.Спроба зупинити жінку, аби та розрахувалася, була марною. Про ситуацію продавець повідомила керівнику магазина. Переглянувши записи з камер відеоспостереження, побачили, куди пішла жінка. Коли вона виходила із супермаркету, її вирішили зупинити.Вона заперечувала факт крадіжки та повідомила, що ці речі нібито купила в магазині.Як стало відомо в рамках досудового розслідування, жінка, яка викрала парфуми, перебуває під диспансерним наглядом у Волинській обласній психіатричній лікарні №1 м. Луцька. Тому її примусово госпіталізували до закладу з надання психіатричної допомоги із звичайним наглядом.Згідно з висновком судово-психіатричної експертизи, у неї є ознаки шизоаффективного розладу змішаного типу з маніакальним синдромом. Через розлади психіки вона не підлягає кримінальній відповідальності за крадіжку.Товар повернули у магазин «Єва», у адміністрації претензій до жінки немає

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