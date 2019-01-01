вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

У найближчі два дні на маршрути у Луцьку виїдуть ще 42 автобуси

У найближчі два дні на маршрути у Луцьку виїдуть ще 42 автобуси
Міська влада й далі продовжує перемовини з приватними перевізниками, щоб забезпечити громадським транспортом усі маршрути міста.

Нині вдалося досягнути домовленості з підприємцями, які готові перейти на безготівкову форму оплати, щодо випуску на маршрути ще 42 автобусів, повідомляють на сайті мерії.

Так, на маршруті № 3 курсуватимуть 10 автобусів, № 25 - 6 автобусів, № 29 - 6 автобусів, № 26 - 3 автобуси, № 8, 10 - 17 автобусів.

У найближчі два дні, відповідно до темпів встановлення обладнання, ці транспортні засоби виїдуть на маршрути.

У середу, 11 грудня, на маршрути вийшло лише 46 автобусів. Тож за п'ять днів вдалося залучити ще 82 маршрутки.

Нагадаємо, з вівторка, 17 грудня, відновлюють автобусне сполучення №236, що курсуватиме за маршрутом «Гірка Полонка – Липини».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: маршрутки, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Луцький перевізник розповів, за яких умов повернеться на маршрути
14 грудень, 18:02
Е-квиток в дії: у Луцьку тролейбусники заробили за день понад 138 тисяч
14 грудень, 13:46
У Луцьку на вихідних курсуватиме майже 100 маршруток
13 грудень, 20:17
Завтра у Луцьку на маршрути вийдуть ще 20 автобусів
13 грудень, 15:24
всі новини теми
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Старому місті через аварію може не бути води
Сьогодні, 13:17
У Рівному спалили автівку родини ексдепутата. ФОТО
Сьогодні, 13:12
У найближчі два дні на маршрути у Луцьку виїдуть ще 42 автобуси
Сьогодні, 13:08
На Волині з магазину жінка винесла парфумів на чималу суму
Сьогодні, 13:05
«GAS у Луцьку доведеться освячувати»: ФОТОРЕПОРТАЖ з епатажного концерту «Хамерманів» в халатах і трусах
Сьогодні, 12:54
Схожі новини
«Не можемо дістатися на роботу»: у Луцьку жителі мікрорайону вимагають забезпечити їх транспортом «Не можемо дістатися на роботу»: у Луцьку жителі мікрорайону вимагають забезпечити їх транспортом
Сьогодні, 13:50
У Луцьку сьогодні не вийшли на маршрути понад 100 автобусів У Луцьку сьогодні не вийшли на маршрути понад 100 автобусів
11 грудень, 13:30
Е-квиток: луцький маршрут №28 погодився обслуговувати приватний підприємець Е-квиток: луцький маршрут №28 погодився обслуговувати приватний підприємець
10 грудень, 16:26
У Луцьку розірвали договір із перевізником, який відмовився вводити е-квиток У Луцьку розірвали договір із перевізником, який відмовився вводити е-квиток
04 грудень, 10:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині злодій через вікно заліз до будинку пенсіонерки та вкрав гроші
Сьогодні, 14:19
 0
Оштрафували волинянина, який ловив рибу сіткою на річці
Сьогодні, 14:07
 0
«Не можемо дістатися на роботу»: у Луцьку жителі мікрорайону вимагають забезпечити їх транспортом
Сьогодні, 13:50
 0
У Рожищенському районі пожежі завдали збитків на понад 2 мільйони гривень
Сьогодні, 13:46
 0
Хворій на рак волинянці за три дні зібрали гроші на необхідне лікування
Сьогодні, 13:18
 0
Медіа
відео
1/8