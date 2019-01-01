У найближчі два дні на маршрути у Луцьку виїдуть ще 42 автобуси
Сьогодні, 13:08
Міська влада й далі продовжує перемовини з приватними перевізниками, щоб забезпечити громадським транспортом усі маршрути міста.
Нині вдалося досягнути домовленості з підприємцями, які готові перейти на безготівкову форму оплати, щодо випуску на маршрути ще 42 автобусів, повідомляють на сайті мерії.
Так, на маршруті № 3 курсуватимуть 10 автобусів, № 25 - 6 автобусів, № 29 - 6 автобусів, № 26 - 3 автобуси, № 8, 10 - 17 автобусів.
У найближчі два дні, відповідно до темпів встановлення обладнання, ці транспортні засоби виїдуть на маршрути.
У середу, 11 грудня, на маршрути вийшло лише 46 автобусів. Тож за п'ять днів вдалося залучити ще 82 маршрутки.
Нагадаємо, з вівторка, 17 грудня, відновлюють автобусне сполучення №236, що курсуватиме за маршрутом «Гірка Полонка – Липини».
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Нині вдалося досягнути домовленості з підприємцями, які готові перейти на безготівкову форму оплати, щодо випуску на маршрути ще 42 автобусів, повідомляють на сайті мерії.
Так, на маршруті № 3 курсуватимуть 10 автобусів, № 25 - 6 автобусів, № 29 - 6 автобусів, № 26 - 3 автобуси, № 8, 10 - 17 автобусів.
У найближчі два дні, відповідно до темпів встановлення обладнання, ці транспортні засоби виїдуть на маршрути.
У середу, 11 грудня, на маршрути вийшло лише 46 автобусів. Тож за п'ять днів вдалося залучити ще 82 маршрутки.
Нагадаємо, з вівторка, 17 грудня, відновлюють автобусне сполучення №236, що курсуватиме за маршрутом «Гірка Полонка – Липини».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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