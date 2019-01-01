У найближчі два дні на маршрути у Луцьку виїдуть ще 42 автобуси

Міська влада й далі продовжує перемовини з приватними перевізниками, щоб забезпечити громадським транспортом усі маршрути міста.Нині вдалося досягнути домовленості з підприємцями, які готові перейти на безготівкову форму оплати, щодо випуску на маршрути ще 42 автобусів, повідомляють на сайті мерії.Так, на маршруті № 3 курсуватимуть 10 автобусів, № 25 - 6 автобусів, № 29 - 6 автобусів, № 26 - 3 автобуси, № 8, 10 - 17 автобусів.У найближчі два дні, відповідно до темпів встановлення обладнання, ці транспортні засоби виїдуть на маршрути.У середу, 11 грудня, на маршрути вийшло лише 46 автобусів. Тож за п'ять днів вдалося залучити ще 82 маршрутки.Нагадаємо, з вівторка, 17 грудня, відновлюють автобусне сполучення №236, що