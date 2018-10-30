Хворій на рак волинянці за три дні зібрали гроші на необхідне лікування
Сьогодні, 13:18
Онкохворій мешканці Нововолинська Валентині Русановій за три дні перерахували на картку 17 200 гривень. Рідні дякують людям за підтримку та повідомляють, що на сьогодні коштів вистачає.
Нагадаємо, що 46-річна нововолинянка потребує курсів хіміотерапії в боротьбі з раком шийки матки, - пише Буг.
Завдяки небайдужим жінка пройде необхідне лікування. Рідні просять і далі підтримати Валентину молитвою. Онкохвора мешканка Нововолинська перенесла вже два курси променевої терапії та операцію.
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Нагадаємо, що 46-річна нововолинянка потребує курсів хіміотерапії в боротьбі з раком шийки матки, - пише Буг.
Завдяки небайдужим жінка пройде необхідне лікування. Рідні просять і далі підтримати Валентину молитвою. Онкохвора мешканка Нововолинська перенесла вже два курси променевої терапії та операцію.
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