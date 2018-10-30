Хворій на рак волинянці за три дні зібрали гроші на необхідне лікування

Валентині Русановій за три дні перерахували на картку 17 200 гривень. Рідні дякують людям за підтримку та повідомляють, що на сьогодні коштів вистачає.



Нагадаємо, що 46-річна



Завдяки небайдужим жінка пройде необхідне лікування. Рідні просять і далі підтримати Валентину молитвою. Онкохвора мешканка Нововолинська перенесла вже два курси променевої терапії та операцію.

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