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Хворій на рак волинянці за три дні зібрали гроші на необхідне лікування

Хворій на рак волинянці за три дні зібрали гроші на необхідне лікування
Онкохворій мешканці Нововолинська Валентині Русановій за три дні перерахували на картку 17 200 гривень. Рідні дякують людям за підтримку та повідомляють, що на сьогодні коштів вистачає.

Нагадаємо, що 46-річна нововолинянка потребує курсів хіміотерапії в боротьбі з раком шийки матки, - пише Буг.

Завдяки небайдужим жінка пройде необхідне лікування. Рідні просять і далі підтримати Валентину молитвою. Онкохвора мешканка Нововолинська перенесла вже два курси променевої терапії та операцію.

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Теги: допомога, рак, Нововолинськ, кошти
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