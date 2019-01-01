У Старому місті через аварію може не бути води

У зв’язку з аварією на високовольтній кабельній лінії, каналізаційно-насосну станцію №7 у Луцьку перевели в аварійний режим роботи.Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».Наразі тривають відновлювальні роботи для пошуку місця пошкодження кабельної лінії і відновлення її працездатності. Однак, враховуючи складність робіт, повідомляють про можливе часткове припинення водопостачання в старій частині міста Луцька в зоні обслуговування КНС №7. Вживають заходів, аби не допустити затоплення КНС внаслідок неконтрольованого надходження стоків і неможливості їх перекачування.Перебої з водопостачанням можуть бути в районі Старого міста: на вулицях Данила Галицького, Караїмська, Братковського, Кафедральна, Глушець та інші.Про хід ліквідації аварійної ситуації та стан виконання робіт обіцяють повідомити додатково.