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У Старому місті через аварію може не бути води

У Старому місті через аварію може не бути води
У зв’язку з аварією на високовольтній кабельній лінії, каналізаційно-насосну станцію №7 у Луцьку перевели в аварійний режим роботи.

Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».

Наразі тривають відновлювальні роботи для пошуку місця пошкодження кабельної лінії і відновлення її працездатності. Однак, враховуючи складність робіт, повідомляють про можливе часткове припинення водопостачання в старій частині міста Луцька в зоні обслуговування КНС №7. Вживають заходів, аби не допустити затоплення КНС внаслідок неконтрольованого надходження стоків і неможливості їх перекачування.

Перебої з водопостачанням можуть бути в районі Старого міста: на вулицях Данила Галицького, Караїмська, Братковського, Кафедральна, Глушець та інші.

Про хід ліквідації аварійної ситуації та стан виконання робіт обіцяють повідомити додатково.

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Теги: Старе місто, Луцьк, вода, аварія, відключення
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