У Старому місті через аварію може не бути води
Сьогодні, 13:17
У зв’язку з аварією на високовольтній кабельній лінії, каналізаційно-насосну станцію №7 у Луцьку перевели в аварійний режим роботи.
Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».
Наразі тривають відновлювальні роботи для пошуку місця пошкодження кабельної лінії і відновлення її працездатності. Однак, враховуючи складність робіт, повідомляють про можливе часткове припинення водопостачання в старій частині міста Луцька в зоні обслуговування КНС №7. Вживають заходів, аби не допустити затоплення КНС внаслідок неконтрольованого надходження стоків і неможливості їх перекачування.
Перебої з водопостачанням можуть бути в районі Старого міста: на вулицях Данила Галицького, Караїмська, Братковського, Кафедральна, Глушець та інші.
Про хід ліквідації аварійної ситуації та стан виконання робіт обіцяють повідомити додатково.
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Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».
Наразі тривають відновлювальні роботи для пошуку місця пошкодження кабельної лінії і відновлення її працездатності. Однак, враховуючи складність робіт, повідомляють про можливе часткове припинення водопостачання в старій частині міста Луцька в зоні обслуговування КНС №7. Вживають заходів, аби не допустити затоплення КНС внаслідок неконтрольованого надходження стоків і неможливості їх перекачування.
Перебої з водопостачанням можуть бути в районі Старого міста: на вулицях Данила Галицького, Караїмська, Братковського, Кафедральна, Глушець та інші.
Про хід ліквідації аварійної ситуації та стан виконання робіт обіцяють повідомити додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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