«Не можемо дістатися на роботу»: у Луцьку жителі мікрорайону вимагають забезпечити їх транспортом





Про це у Анна Оцапюк.



«Багато працюючих не мають змоги дістатися на роботу та додому. Тому просимо запустити на вулицю Мамсурова маршрутку, окрім 9а. Так як 9а (якій у зв' язку з окремими подіями не дозволили вийти в рейс) не дотримувалася графіку», - пише авторка.



За її словами, люди годинами стояли на холоді, щоб виїхати з роботи. Тож є значна потреба у призначенні для цього мікрорайону маршрутки з чітким дотриманням графіку.



Зауважимо, у найближчі два дні на маршрути у Луцьку виїдуть ще 42 автобуси.



Нагадаємо, з 11 грудня у Луцьку стартувала масштабна робота автоматизованої системи оплати проїзду у громадському транспорті. З 19 грудня розплатитися за проїз можна буде лише е-квитком

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку з відсутністю транспортного сполучення з вулицею Мамсурова, жителі мікрорайону потерпають від незручностей.Про це у петиції 16 грудня написала лучанка«Багато працюючих не мають змоги дістатися на роботу та додому. Тому просимо запустити на вулицю Мамсурова маршрутку, окрім 9а. Так як 9а (якій у зв' язку з окремими подіями не дозволили вийти в рейс) не дотримувалася графіку», - пише авторка.За її словами, люди годинами стояли на холоді, щоб виїхати з роботи. Тож є значна потреба у призначенні для цього мікрорайону маршрутки з чітким дотриманням графіку.Зауважимо, у найближчі два дні на маршрути у ЛуцькуНагадаємо, з 11 грудня у Луцьку стартувала масштабна робота автоматизованої системи оплати проїзду у громадському транспорті. З 19 грудня розплатитися за проїз можна буде лише е-квитком

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