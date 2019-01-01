вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Не можемо дістатися на роботу»: у Луцьку жителі мікрорайону вимагають забезпечити їх транспортом

«Не можемо дістатися на роботу»: у Луцьку жителі мікрорайону вимагають забезпечити їх транспортом
У зв'язку з відсутністю транспортного сполучення з вулицею Мамсурова, жителі мікрорайону потерпають від незручностей.

Про це у петиції 16 грудня написала лучанка Анна Оцапюк.

«Багато працюючих не мають змоги дістатися на роботу та додому. Тому просимо запустити на вулицю Мамсурова маршрутку, окрім 9а. Так як 9а (якій у зв' язку з окремими подіями не дозволили вийти в рейс) не дотримувалася графіку», - пише авторка.

За її словами, люди годинами стояли на холоді, щоб виїхати з роботи. Тож є значна потреба у призначенні для цього мікрорайону маршрутки з чітким дотриманням графіку.

Зауважимо, у найближчі два дні на маршрути у Луцьку виїдуть ще 42 автобуси.

Нагадаємо, з 11 грудня у Луцьку стартувала масштабна робота автоматизованої системи оплати проїзду у громадському транспорті. З 19 грудня розплатитися за проїз можна буде лише е-квитком

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: маршрутки, Мамсурова, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
І з Сіті Кард зникають гроші. Поповнив баланс на свою карту , чек видало на другу карту. Європейці , уважно перевіряйте чеки.
Відповісти
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині злодій через вікно заліз до будинку пенсіонерки та вкрав гроші
Сьогодні, 14:19
Оштрафували волинянина, який ловив рибу сіткою на річці
Сьогодні, 14:07
«Не можемо дістатися на роботу»: у Луцьку жителі мікрорайону вимагають забезпечити їх транспортом
Сьогодні, 13:50
У Рожищенському районі пожежі завдали збитків на понад 2 мільйони гривень
Сьогодні, 13:46
Хворій на рак волинянці за три дні зібрали гроші на необхідне лікування
Сьогодні, 13:18
Схожі новини
У найближчі два дні на маршрути у Луцьку виїдуть ще 42 автобуси У найближчі два дні на маршрути у Луцьку виїдуть ще 42 автобуси
Сьогодні, 13:08
У Луцьку сьогодні не вийшли на маршрути понад 100 автобусів У Луцьку сьогодні не вийшли на маршрути понад 100 автобусів
11 грудень, 13:30
Е-квиток: луцький маршрут №28 погодився обслуговувати приватний підприємець Е-квиток: луцький маршрут №28 погодився обслуговувати приватний підприємець
10 грудень, 16:26
У Луцьку розірвали договір із перевізником, який відмовився вводити е-квиток У Луцьку розірвали договір із перевізником, який відмовився вводити е-квиток
04 грудень, 10:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині злодій через вікно заліз до будинку пенсіонерки та вкрав гроші
Сьогодні, 14:19
 0
Оштрафували волинянина, який ловив рибу сіткою на річці
Сьогодні, 14:07
 0
«Не можемо дістатися на роботу»: у Луцьку жителі мікрорайону вимагають забезпечити їх транспортом
Сьогодні, 13:50
 0
У Рожищенському районі пожежі завдали збитків на понад 2 мільйони гривень
Сьогодні, 13:46
 0
Хворій на рак волинянці за три дні зібрали гроші на необхідне лікування
Сьогодні, 13:18
 0
Медіа
відео
1/8