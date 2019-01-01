Максимальна якість та естетика: стандарти будівництва від «Яровиця»*

Прогрес не стоїть на місці, тож і в будівельній галузі постійно впроваджують нові технології.демонструє відповідальність перед наступним поколінням. Моніторить, тестує та впроваджує в будівництво лише те, що робить життя у нових домівках комфортнішим та економнішим.Своїм покупцям пропонують авторську архітектуру, широкий вибір метражу та планувальних рішень. Будують зручні підземні паркінги, оснащені витяжками, протипожежною безпекою, з антиковзаючим покриттям та відеонаглядом. Встановлюють систему відеоспостереження, шлагбаум на в’їзді у закриту територію комплексу. Подвір’я облаштовують дитячими ігровими та спортивними майданчиками, пішохідними доріжками, озеленюють клумби та газони, створюють унікальні ландшафтні арт-об’єкти.Впроваджують ефективні рішення з енергозбереження, теплозбереження, встановлення економного освітлення та електрообладнання. Все це зумовлює не тільки високу якість збудованих об’єктів, а й забезпечення ощадливого використання споживаних ресурсів.Яскравим прикладом є використання сучасної системи вентильованого фасаду. Це одне з найбільш продуманих рішень, що поєднує естетику і практичність. Фасад такого типу є значно енергоефективнішим та довговічним.Також компанія використовує лише енергозберігаючі шумоізоляційні вікна BRUGMANN. Вони стійкі до впливів навколишнього середовища та мають високий рівень звуко- і теплоізоляції. У кожній квартирі - індивідуальне опалення з надійними німецькими котлами VIESSMANN та сучасними радіаторами VAILLANT.Значну увагу компанія приділяє вибору ліфтів. Під’їзд оснащують двома або трьома високонадійними безшумними ліфтами, якість та надійність яких гарантує фірма MIZUI «Mitsubishi», швидкість руху яких – 1,75 м./с. в той час, коли у звичайних -1 м./с. Ліфти швидко та безшумно піднімуть вас на найвищий поверх та спустять у підземний паркінг до авто.Щоденно проводять контроль за якістю будівництва. На всіх етапах підтримують найвищу якість, щоб «Яровиця» стала ідеальним місцем для комфортного сімейного життя. «Яровиця» - вибір кожного, хто любить комфортне, стильне, здорове життя, запевняє забудовник та підтверджують задоволені покупці.☎050 402 05 05