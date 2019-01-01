Де у Луцьку можна купити е-квиток на 2-3 поїздки
Сьогодні, 17:05
У Луцьку від дня введення електронного квитка у громадському транспорті, 11 грудня, пасажири платять за проїзд готівкою, яка ще «ходитиме» до 18 грудня, та картками CityCard.
«Конкурент» 16 грудня запитав у начальника управління транспорту та зв’язку Луцькради Володимира Степанова, коли пасажири зможуть купити квитки на 2-3 поїздки, які діятимуть 48 годин та де ж їх можна купити.
«Від завтра, 17 грудня, їх можна буде купити у терміналах CityCard, можливо, навіть сьогодні після обіду. Охочі зможуть придбати квитки на 2-3 поїздки. Це питання ми вже обговорили з оператором, це буде вирішено. Коли готівка повністю перестане ходити, то будуть ці квитки», – розповів головний транспортник міста.
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«Конкурент» 16 грудня запитав у начальника управління транспорту та зв’язку Луцькради Володимира Степанова, коли пасажири зможуть купити квитки на 2-3 поїздки, які діятимуть 48 годин та де ж їх можна купити.
«Від завтра, 17 грудня, їх можна буде купити у терміналах CityCard, можливо, навіть сьогодні після обіду. Охочі зможуть придбати квитки на 2-3 поїздки. Це питання ми вже обговорили з оператором, це буде вирішено. Коли готівка повністю перестане ходити, то будуть ці квитки», – розповів головний транспортник міста.
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