Де у Луцьку можна купити е-квиток на 2-3 поїздки





Володимира Степанова, коли пасажири зможуть купити квитки на 2-3 поїздки, які діятимуть 48 годин та де ж їх можна купити.



«Від завтра, 17 грудня, їх можна буде купити у терміналах CityCard, можливо, навіть сьогодні після обіду. Охочі зможуть придбати квитки на 2-3 поїздки. Це питання ми вже обговорили з оператором, це буде вирішено. Коли готівка повністю перестане ходити, то будуть ці квитки», – розповів головний транспортник міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку від дня введення електронного квитка у громадському транспорті, 11 грудня, пасажири платять за проїзд готівкою, яка ще «ходитиме» до 18 грудня, та картками CityCard. «Конкурент» 16 грудня запитав у начальника управління транспорту та зв’язку Луцькради, коли пасажири зможуть купити квитки на 2-3 поїздки, які діятимуть 48 годин та де ж їх можна купити.«Від завтра, 17 грудня, їх можна буде купити у терміналах CityCard, можливо, навіть сьогодні після обіду. Охочі зможуть придбати квитки на 2-3 поїздки. Це питання ми вже обговорили з оператором, це буде вирішено. Коли готівка повністю перестане ходити, то будуть ці квитки», – розповів головний транспортник міста.

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