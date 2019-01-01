Як держава забирає гроші у лучан: Шкітер роз'яснив проблему. ВІДЕО





У результаті досліджень стало зрозуміло, що держава витягує з громад усе, що тільки може. У чому саме проблема, пояснив співзасновник "СВІДОМИХ" Тарас Шкітер. Як пояснив він, команда аналізувала бюджет Луцька в контексті 2019 року, - повідомляє



"Є така річ, як реверсна дотація, тобто держава забирає у спроможних громад гроші у державний бюджет. Луцьк є спроможною громадою, і наразі держава забрала з міського бюджету 50 мільйонів 500 тисяч гривень. Проте держава змушена надсилати нам освітню та медичну субвенцію – це гроші на зарплати лікарів та вчителів. Станом на дев'ять місяців, коли держава вилучила наших 50 з половиною мільйонів гривень, вона недоплатила нам на зарплати вчителів і лікарів 65 мільйонів гривень. Яка цікава логіка: держава має нам доплатити 65 мільйонів гривень, але говорить, що надзвичайно багато йде грошей і називає багато причин, але ті гроші не виділяє. І ці витрати закриваються із міського бюджету. 116 з половиною мільйонів гривень, які можна було витратити на розвиток Луцька, витрачаються на зовсім інші речі, не менш важливі, але все ж несправедливо", – пояснив Тарас Шкітер.







Як зазначив він, така ситуація в кожній спроможній громаді. Відтак він запевнив, що це потрібно змінювати.



"Якщо в нас новий уряд, нова країна, можливо, треба по-новому підходити до подібних речей", – наголосив Тарас Шкітер.



У понеділок, 16 грудня, о 16:00 в Палаці культури міста Луцька відбудуться громадські слухання щодо проєкту бюджету Луцької міської територіальної громади на 2020 рік. Отож, лучан запрошують долучатися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перед розглядом та ухваленням міського бюджету на 2020 рік команда Громадянського Руху "СВІДОМІ" спробувала розібратися, за які гроші буде жити Луцьк у 2020-му, які надходження та витрати чекають лучан.У результаті досліджень стало зрозуміло, що держава витягує з громад усе, що тільки може. У чому саме проблема, пояснив співзасновник "СВІДОМИХ". Як пояснив він, команда аналізувала бюджет Луцька в контексті 2019 року, - повідомляє ІА "Конкурент" "Є така річ, як реверсна дотація, тобто держава забирає у спроможних громад гроші у державний бюджет. Луцьк є спроможною громадою, і наразі держава забрала з міського бюджету 50 мільйонів 500 тисяч гривень. Проте держава змушена надсилати нам освітню та медичну субвенцію – це гроші на зарплати лікарів та вчителів. Станом на дев'ять місяців, коли держава вилучила наших 50 з половиною мільйонів гривень, вона недоплатила нам на зарплати вчителів і лікарів 65 мільйонів гривень. Яка цікава логіка: держава має нам доплатити 65 мільйонів гривень, але говорить, що надзвичайно багато йде грошей і називає багато причин, але ті гроші не виділяє. І ці витрати закриваються із міського бюджету. 116 з половиною мільйонів гривень, які можна було витратити на розвиток Луцька, витрачаються на зовсім інші речі, не менш важливі, але все ж несправедливо", – пояснив Тарас Шкітер.Як зазначив він, така ситуація в кожній спроможній громаді. Відтак він запевнив, що це потрібно змінювати."Якщо в нас новий уряд, нова країна, можливо, треба по-новому підходити до подібних речей", – наголосив Тарас Шкітер.У понеділок, 16 грудня, о 16:00 в Палаці культури міста Луцька відбудуться громадські слухання щодо проєкту бюджету Луцької міської територіальної громади на 2020 рік. Отож, лучан запрошують долучатися.

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