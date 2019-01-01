вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На трасі Доманове-Ковель шкільний автобус з дітьми потрапив в аварію. ФОТО

На трасі Доманове-Ковель шкільний автобус з дітьми потрапив в аварію. ФОТО
На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, поблизу села Кровінка Теребовлянського району, не розминулися два автомобілі та шкільний автобус.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 15 грудня, - повідомляє пресслужба ГУНП у Тернопільській області.

За попередньою інформацією, водій автомобіля VOLKSWAGEN Sharan виїхав на смугу зустрічного руху і як результат - зіткнувся з автобусом марки "ЕТАЛОН ", а після цього врізався ще в одне зустрічне авто ВАЗ-21074.

Такий маневр став летальним для водія ВАЗу. Чоловік, 1957 року народження, житель Тернополя, загинув на місці події.

У ході перевірки стало відомо, що на момент аварії в автобусі перебувало десять учнів, які їхали на шкільну олімпіаду в смт.Дружба. На щастя, діти не постраждали. Кермувальника іномарки - жителя Львівської області, затримали згідно статті 208 КПК.

За попередньою інформацією, усі водії були тверезі, а транспорт справний. Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 2 ККУ. Триває слідство.

На трасі Доманове-Ковель шкільний автобус з дітьми потрапив в аварію. ФОТО
На трасі Доманове-Ковель шкільний автобус з дітьми потрапив в аварію. ФОТО
На трасі Доманове-Ковель шкільний автобус з дітьми потрапив в аварію. ФОТО
На трасі Доманове-Ковель шкільний автобус з дітьми потрапив в аварію. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Доманове-Ковель, аварія, шкільний автобус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Старому ринку вночі знесли два кіоски. ФОТО
Сьогодні, 15:34
У храмі у Шацькому районі зцілюють від безпліддя та пияцтва
Сьогодні, 15:17
На трасі Доманове-Ковель шкільний автобус з дітьми потрапив в аварію. ФОТО
Сьогодні, 15:00
Де знайти приміщення в оренду для свята*
Сьогодні, 14:50
Як держава забирає гроші у лучан: Шкітер роз'яснив проблему. ВІДЕО
Сьогодні, 14:38
Схожі новини
Водію стало зле: на Волині шкільний автобус із дітьми в'їхав у паркан і дерева Водію стало зле: на Волині шкільний автобус із дітьми в'їхав у паркан і дерева
20 листопад, 13:33
Аварія на Львівщині за участі шкільного автобуса: 10 дітей – у лікарні Аварія на Львівщині за участі шкільного автобуса: 10 дітей – у лікарні
11 листопад, 11:58
У Старому місті через аварію може не бути води У Старому місті через аварію може не бути води
Сьогодні, 13:17
Співачка Ірина Федишин з чоловіком потрапили у аварію на Рівненщині. ФОТО Співачка Ірина Федишин з чоловіком потрапили у аварію на Рівненщині. ФОТО
Сьогодні, 12:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні закордонний паспорт можна буде виготовити за один день
Сьогодні, 16:02
 0
Максимальна якість та естетика: стандарти будівництва від «Яровиця»*
Сьогодні, 15:55
 0
Біля мерії у Луцьку облаштовують святкову ілюмінацію. ФОТО
Сьогодні, 15:50
 0
У Луцьку невідомі побили та пограбували чоловіка посеред вулиці
Сьогодні, 15:41
 0
На Старому ринку вночі знесли два кіоски. ФОТО
Сьогодні, 15:34
 0
Медіа
відео
1/8