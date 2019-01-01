На трасі Доманове-Ковель шкільний автобус з дітьми потрапив в аварію. ФОТО





Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 15 грудня, - повідомляє пресслужба



За попередньою інформацією, водій автомобіля VOLKSWAGEN Sharan виїхав на смугу зустрічного руху і як результат - зіткнувся з автобусом марки "ЕТАЛОН ", а після цього врізався ще в одне зустрічне авто ВАЗ-21074.



Такий маневр став летальним для водія ВАЗу. Чоловік, 1957 року народження, житель Тернополя, загинув на місці події.



У ході перевірки стало відомо, що на момент аварії в автобусі перебувало десять учнів, які їхали на шкільну олімпіаду в смт.Дружба. На щастя, діти не постраждали. Кермувальника іномарки - жителя Львівської області, затримали згідно статті 208 КПК.



За попередньою інформацією, усі водії були тверезі, а транспорт справний. Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 2 ККУ. Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, поблизу села Кровінка Теребовлянського району, не розминулися два автомобілі та шкільний автобус.Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 15 грудня, - повідомляє пресслужба ГУНП у Тернопільській області. За попередньою інформацією, водій автомобіля VOLKSWAGEN Sharan виїхав на смугу зустрічного руху і як результат - зіткнувся з автобусом марки "ЕТАЛОН ", а після цього врізався ще в одне зустрічне авто ВАЗ-21074.Такий маневр став летальним для водія ВАЗу. Чоловік, 1957 року народження, житель Тернополя, загинув на місці події.У ході перевірки стало відомо, що на момент аварії в автобусі перебувало десять учнів, які їхали на шкільну олімпіаду в смт.Дружба. На щастя, діти не постраждали. Кермувальника іномарки - жителя Львівської області, затримали згідно статті 208 КПК.За попередньою інформацією, усі водії були тверезі, а транспорт справний. Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 2 ККУ. Триває слідство.

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