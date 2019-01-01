Коли у маршрутках Луцька працюватимуть контролери
Сьогодні, 19:20
В управлінні транспорту та зв’язку Луцької міської ради розповіли, коли вийдуть на маршрути контролери, аби слідкувати за тим, як пасажири оплачують за проїзд.
Про це «Конкуренту» 16 грудня розповів начальник управління Володимир Степанов.
«У тролейбусах контролери працюють регулярно. У маршрутках поки питанням контролю займаються водії. А перевізники мають організовувати свій незалежний контроль самостійно», – зауважив головний транспортник міста.
Нагадаємо, з вівторка, 17 грудня, відновлюють автобусне сполучення №236, що курсуватиме за маршрутом «Гірка Полонка – Липини». З 19 грудня не можна буде оплатити проїзд у громадському транспорті Луцька готівкою.
Також зазначимо, що у найближчі два дні на маршрути у Луцьку виїдуть ще 42 автобуси.
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Про це «Конкуренту» 16 грудня розповів начальник управління Володимир Степанов.
«У тролейбусах контролери працюють регулярно. У маршрутках поки питанням контролю займаються водії. А перевізники мають організовувати свій незалежний контроль самостійно», – зауважив головний транспортник міста.
Нагадаємо, з вівторка, 17 грудня, відновлюють автобусне сполучення №236, що курсуватиме за маршрутом «Гірка Полонка – Липини». З 19 грудня не можна буде оплатити проїзд у громадському транспорті Луцька готівкою.
Також зазначимо, що у найближчі два дні на маршрути у Луцьку виїдуть ще 42 автобуси.
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