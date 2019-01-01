Біля мерії у Луцьку облаштовують святкову ілюмінацію. ФОТО
Сьогодні, 15:50
У сквері біля пам’ятника Святому Миколаю – покровителю міста Луцька, поруч із мерією, облаштовують новорічно-різдвяну святкову ілюмінацію.
Встановлювати конструкції розпочали в понеділок, 16 грудня.
Невдовзі лучани зможуть милуватися і фотографуватися поруч із металевими атмосферними білими ялинками в срібні блискітки, янголятами і сніжинками.
Ілюмінацію поруч із Луцькрадою запланували увімкнути до Дня Святого Миколая, 19 грудня. Тоді ж анонсоване урочисте засвічення головних ялинок міста, що на Театральному майдані.
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Встановлювати конструкції розпочали в понеділок, 16 грудня.
Невдовзі лучани зможуть милуватися і фотографуватися поруч із металевими атмосферними білими ялинками в срібні блискітки, янголятами і сніжинками.
Ілюмінацію поруч із Луцькрадою запланували увімкнути до Дня Святого Миколая, 19 грудня. Тоді ж анонсоване урочисте засвічення головних ялинок міста, що на Театральному майдані.
ЧИТАТИ ТАКОЖ:На Театральному майдані встановили новорічну інсталяцію. ФОТО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Вартість тої забавки????
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