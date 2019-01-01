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Біля мерії у Луцьку облаштовують святкову ілюмінацію. ФОТО

Біля мерії у Луцьку облаштовують святкову ілюмінацію. ФОТО
У сквері біля пам’ятника Святому Миколаю – покровителю міста Луцька, поруч із мерією, облаштовують новорічно-різдвяну святкову ілюмінацію.

Встановлювати конструкції розпочали в понеділок, 16 грудня.

Невдовзі лучани зможуть милуватися і фотографуватися поруч із металевими атмосферними білими ялинками в срібні блискітки, янголятами і сніжинками.

Ілюмінацію поруч із Луцькрадою запланували увімкнути до Дня Святого Миколая, 19 грудня. Тоді ж анонсоване урочисте засвічення головних ялинок міста, що на Театральному майдані.

Біля мерії у Луцьку облаштовують святкову ілюмінацію. ФОТО
Біля мерії у Луцьку облаштовують святкову ілюмінацію. ФОТО
Біля мерії у Луцьку облаштовують святкову ілюмінацію. ФОТО
Біля мерії у Луцьку облаштовують святкову ілюмінацію. ФОТО
Біля мерії у Луцьку облаштовують святкову ілюмінацію. ФОТО
Біля мерії у Луцьку облаштовують святкову ілюмінацію. ФОТО
Біля мерії у Луцьку облаштовують святкову ілюмінацію. ФОТО
Біля мерії у Луцьку облаштовують святкову ілюмінацію. ФОТО
Біля мерії у Луцьку облаштовують святкову ілюмінацію. ФОТО


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Теги: Луцьк, свято наближається, новий рік, День Святого Миколая
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Коментарі 1
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Вартість тої забавки????
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