На Старому ринку вночі знесли два кіоски. ФОТО





Про це повідомляє



Зазначають, що кіоски розміщувались без відповідних дозвільних документів та мали вкрай занедбаний зовнішній вигляд, після того як власник не здійснив демонтаж в добровільному порядку у визначені рішенням терміни.



У зв’язку з тим, що ділянка вулиці Глушець в районі Центрального ринку є однією з найбільш завантажених в місті, департамент муніципальної варти з метою уникнення ускладнень в русі транспортних засобів та не створення незручностей для водіїв, провів демонтаж у вечірній час доби.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Глушець в районі Старого ринку згідно рішення виконавчого комітету Луцької міської ради, демонтували дві тимчасові споруди біля денної стоянки автомобілів ПФ «Скорпіон-сервіс».Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради. Зазначають, що кіоски розміщувались без відповідних дозвільних документів та мали вкрай занедбаний зовнішній вигляд, після того як власник не здійснив демонтаж в добровільному порядку у визначені рішенням терміни.У зв’язку з тим, що ділянка вулиці Глушець в районі Центрального ринку є однією з найбільш завантажених в місті, департамент муніципальної варти з метою уникнення ускладнень в русі транспортних засобів та не створення незручностей для водіїв, провів демонтаж у вечірній час доби.

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