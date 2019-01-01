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На Старому ринку вночі знесли два кіоски. ФОТО

На Старому ринку вночі знесли два кіоски. ФОТО
На вулиці Глушець в районі Старого ринку згідно рішення виконавчого комітету Луцької міської ради, демонтували дві тимчасові споруди біля денної стоянки автомобілів ПФ «Скорпіон-сервіс».

Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради.

Зазначають, що кіоски розміщувались без відповідних дозвільних документів та мали вкрай занедбаний зовнішній вигляд, після того як власник не здійснив демонтаж в добровільному порядку у визначені рішенням терміни.

У зв’язку з тим, що ділянка вулиці Глушець в районі Центрального ринку є однією з найбільш завантажених в місті, департамент муніципальної варти з метою уникнення ускладнень в русі транспортних засобів та не створення незручностей для водіїв, провів демонтаж у вечірній час доби.

На Старому ринку вночі знесли два кіоски. ФОТО
На Старому ринку вночі знесли два кіоски. ФОТО
На Старому ринку вночі знесли два кіоски. ФОТО
На Старому ринку вночі знесли два кіоски. ФОТО

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Теги: Центральний ринок, демонтаж кіосків, Луцьк
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