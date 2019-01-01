З території Старого ринку вночі знесли два кіоски. ФОТО
Сьогодні, 15:34
На вулиці Глушець в районі Старого ринку згідно рішення виконавчого комітету Луцької міської ради, демонтували дві тимчасові споруди біля денної стоянки автомобілів ПФ «Скорпіон-сервіс».
Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради.
Зазначають, що кіоски розміщувались без відповідних дозвільних документів та мали вкрай занедбаний зовнішній вигляд, після того як власник не здійснив демонтаж в добровільному порядку у визначені рішенням терміни.
У зв’язку з тим, що ділянка вулиці Глушець в районі Центрального ринку є однією з найбільш завантажених в місті, департамент муніципальної варти з метою уникнення ускладнень в русі транспортних засобів та не створення незручностей для водіїв, провів демонтаж у вечірній час доби.
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Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради.
Зазначають, що кіоски розміщувались без відповідних дозвільних документів та мали вкрай занедбаний зовнішній вигляд, після того як власник не здійснив демонтаж в добровільному порядку у визначені рішенням терміни.
У зв’язку з тим, що ділянка вулиці Глушець в районі Центрального ринку є однією з найбільш завантажених в місті, департамент муніципальної варти з метою уникнення ускладнень в русі транспортних засобів та не створення незручностей для водіїв, провів демонтаж у вечірній час доби.
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Коментарі 2
Мунвата, як злодії, руйнує вночі!
як путін в москві страшно
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