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З території Старого ринку вночі знесли два кіоски. ФОТО

З території Старого ринку вночі знесли два кіоски. ФОТО
На вулиці Глушець в районі Старого ринку згідно рішення виконавчого комітету Луцької міської ради, демонтували дві тимчасові споруди біля денної стоянки автомобілів ПФ «Скорпіон-сервіс».

Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради.

Зазначають, що кіоски розміщувались без відповідних дозвільних документів та мали вкрай занедбаний зовнішній вигляд, після того як власник не здійснив демонтаж в добровільному порядку у визначені рішенням терміни.

У зв’язку з тим, що ділянка вулиці Глушець в районі Центрального ринку є однією з найбільш завантажених в місті, департамент муніципальної варти з метою уникнення ускладнень в русі транспортних засобів та не створення незручностей для водіїв, провів демонтаж у вечірній час доби.

З території Старого ринку вночі знесли два кіоски. ФОТО
З території Старого ринку вночі знесли два кіоски. ФОТО
З території Старого ринку вночі знесли два кіоски. ФОТО
З території Старого ринку вночі знесли два кіоски. ФОТО

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Теги: Центральний ринок, демонтаж кіосків, Луцьк
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Коментарі 2
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Мунвата, як злодії, руйнує вночі!
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як путін в москві страшно
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