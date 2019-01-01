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У Луцьку невідомі побили та пограбували чоловіка посеред вулиці

У Луцьку невідомі побили та пограбували чоловіка посеред вулиці
Група невідомих осіб побила лучанина, а також пограбувала його, відібравши мобільний телефон iPhone. Внаслідок побоїв постраждалий потрапив до Луцької міської клінічної лікарні.

Інцидент трапився у ніч з 14 на 15 грудня біля спорткомплексу Східноєвропеського національного університету на проспекті Грушевського. Інформацію підтвердили у пресслужбі патрульної поліції Луцька, - пишуть Волинські новини.

Зі слів речниці патрульної поліції Ольги Бузулук, 15-го грудня близько опівночі невідомі нанесли тілесні ушкодження чоловіку і забрали у нього iPhone сірого кольору.

Проте коли поліцейські прибули на місце виклику, то виявилося, що заявник залишив місце події. Працівники патрульної поліції все ж розшукали постраждалого та разом із ним обстежили прилеглу територію – вулиці Винниченка та Ярощука. Під час обстеження територій заявник повідомив, що йому погано, тож поліцейські викликали карету швидкої допомоги. Після цього його відвезли до Луцької міської клінічної лікарні і викликали слідчо-оперативну групу.

Натомість сам постраждалий описав нападників, як групу осіб, серед яких були хлопці та дівчата. З його слів, телефон відбирав хлопець у капюшоні, на вигляд 15-ти років.

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Теги: грабіж, лучанин, побиття
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