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Через аварію Старе місто – без світла

Через аварію Старе місто – без світла
У Луцьку мешканці Старого міста залишилися без світла через аварійне відключення.

Про це повідомляє «Волиньобленерго».

У неділю, 15 грудня, о 23:08 внаслідок пошкодження КЛ-10 кВ, що знаходиться на балансі КП «Луцькводоканал», у результаті дії релейного захисту відключилася ЗТП-141, яка розміщена на території ринку.

Орієнтовний термін відновлення 16 грудня о 17:00. Роботи будуть проводитися силами КП «Луцькводоканал».


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Теги: Луцьк, світло, аварійне відключення
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