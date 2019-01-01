Через аварію Старе місто – без світла





Про це повідомляє «Волиньобленерго».



У неділю, 15 грудня, о 23:08 внаслідок пошкодження КЛ-10 кВ, що знаходиться на балансі



Орієнтовний термін відновлення 16 грудня о 17:00. Роботи будуть проводитися силами КП «Луцькводоканал».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку мешканці Старого міста залишилися без світла через аварійне відключення.Про це повідомляє «Волиньобленерго».У неділю, 15 грудня, о 23:08 внаслідок пошкодження КЛ-10 кВ, що знаходиться на балансі КП «Луцькводоканал» , у результаті дії релейного захисту відключилася ЗТП-141, яка розміщена на території ринку.Орієнтовний термін відновлення 16 грудня о 17:00. Роботи будуть проводитися силами КП «Луцькводоканал».

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