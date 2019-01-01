Через аварію Старе місто – без світла
Сьогодні, 16:07
У Луцьку мешканці Старого міста залишилися без світла через аварійне відключення.
Про це повідомляє «Волиньобленерго».
У неділю, 15 грудня, о 23:08 внаслідок пошкодження КЛ-10 кВ, що знаходиться на балансі КП «Луцькводоканал», у результаті дії релейного захисту відключилася ЗТП-141, яка розміщена на території ринку.
Орієнтовний термін відновлення 16 грудня о 17:00. Роботи будуть проводитися силами КП «Луцькводоканал».
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Про це повідомляє «Волиньобленерго».
У неділю, 15 грудня, о 23:08 внаслідок пошкодження КЛ-10 кВ, що знаходиться на балансі КП «Луцькводоканал», у результаті дії релейного захисту відключилася ЗТП-141, яка розміщена на території ринку.
Орієнтовний термін відновлення 16 грудня о 17:00. Роботи будуть проводитися силами КП «Луцькводоканал».
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