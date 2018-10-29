Розповіли деталі аварії на Рівненській, в якій пасажирка BMW двічі викликала швидку





Так, лучанка, яка назвала себе дружиною водія BMW 3, звернулася до



Як повідомлялося раніше, на вулиці Рівненській зіткнулися два автомобілі BMW. Зі слів чоловіка, який назвався очевидцем аварії, водій BMW 3 перевищив швидкість, рухаючись першою смузі, у той же час водій BMW 7, який почав перестроюватися з другої смуги в першу, увімкнувши завчасно правий сигнальний поворот, не встиг відреагувати на те, що з правої сторони хтось на швидкості його почав обганяти. У результаті й сталося зіткнення.



Проте, зі слів учасниці ДТП, обставини, при яких сталося зіткнення двох авто, дещо інші.



«13 грудня близько 19:00 години водій BMW 7 рухався в лівій смузі. Однак, побачивши друзів на узбіччі дороги, він вирішив різко звернути вправо, не пересвідчившись у тому, чи немає перешкод у цьому напрямку. Тим часом, за кермом BMW 3 був мій чоловік, ми рухалися з невеликою швидкістю, бо до цього стояли на світлофорі, а опісля проїжджали пішохідний перехід і зупинку громадського транспорту. Від зупинки до місця удару було близько 100 метрів. BMW 7 вдарило нас у лівий бік, від чого авто викинуло на узбіччя», - розповіла лучанка. Та додала, що внаслідок удару спрацювали подушки безпеки, однією із яких їй затиснуло руку.



«Окрім цього чоловік тримав в руках телефон, який розбився. Поліцію і швидку викликала я особисто. Коли приїхала перша швидка, лікарі оглянули мою руку і сказали, що перелому немає, але треба зробити рентген. Медики запропонували поспостерігати за травмованою кінцівкою, і, якщо біль наростатиме, звернутись особисто в травмпункт. Через 15 хвилин я почала відходити від шоку, тож відчула гострий біль в руці - вона дуже спухла. Поліцейські порадили викликати швидку повторно. Мене завезли в лікарню, зробили рентген, діагностували сильний забій м’язів та призначили лікування», - свідчить Юлія

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Постраждала внаслідок ДТП за участю автомобілів BMW 7 та BMW 3, що трапилася 13 грудня на вулиці Рівненській у Луцьку, розповіла нові деталі автопригоди.Так, лучанка, яка назвала себе дружиною водія BMW 3, звернулася до Інформаційного агентства Волинські Новини з проханням опублікувати її свідчення. щодо автопригоди. Мовляв, в оприлюдненій інформації є лише коментарі однієї сторони дорожньо-транспортної пригоди.Як повідомлялося раніше, на вулиці Рівненській зіткнулися два автомобілі BMW. Зі слів чоловіка, який назвався очевидцем аварії, водій BMW 3 перевищив швидкість, рухаючись першою смузі, у той же час водій BMW 7, який почав перестроюватися з другої смуги в першу, увімкнувши завчасно правий сигнальний поворот, не встиг відреагувати на те, що з правої сторони хтось на швидкості його почав обганяти. У результаті й сталося зіткнення.Проте, зі слів учасниці ДТП, обставини, при яких сталося зіткнення двох авто, дещо інші.«13 грудня близько 19:00 години водій BMW 7 рухався в лівій смузі. Однак, побачивши друзів на узбіччі дороги, він вирішив різко звернути вправо, не пересвідчившись у тому, чи немає перешкод у цьому напрямку. Тим часом, за кермом BMW 3 був мій чоловік, ми рухалися з невеликою швидкістю, бо до цього стояли на світлофорі, а опісля проїжджали пішохідний перехід і зупинку громадського транспорту. Від зупинки до місця удару було близько 100 метрів. BMW 7 вдарило нас у лівий бік, від чого авто викинуло на узбіччя», - розповіла лучанка. Та додала, що внаслідок удару спрацювали подушки безпеки, однією із яких їй затиснуло руку.«Окрім цього чоловік тримав в руках телефон, який розбився. Поліцію і швидку викликала я особисто. Коли приїхала перша швидка, лікарі оглянули мою руку і сказали, що перелому немає, але треба зробити рентген. Медики запропонували поспостерігати за травмованою кінцівкою, і, якщо біль наростатиме, звернутись особисто в травмпункт. Через 15 хвилин я почала відходити від шоку, тож відчула гострий біль в руці - вона дуже спухла. Поліцейські порадили викликати швидку повторно. Мене завезли в лікарню, зробили рентген, діагностували сильний забій м’язів та призначили лікування», - свідчить Юлія

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