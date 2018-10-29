Розповіли деталі аварії на Рівненській, в якій пасажирка BMW двічі викликала швидку
Сьогодні, 16:36
Постраждала внаслідок ДТП за участю автомобілів BMW 7 та BMW 3, що трапилася 13 грудня на вулиці Рівненській у Луцьку, розповіла нові деталі автопригоди.
Так, лучанка, яка назвала себе дружиною водія BMW 3, звернулася до Інформаційного агентства Волинські Новини з проханням опублікувати її свідчення. щодо автопригоди. Мовляв, в оприлюдненій інформації є лише коментарі однієї сторони дорожньо-транспортної пригоди.
Як повідомлялося раніше, на вулиці Рівненській зіткнулися два автомобілі BMW. Зі слів чоловіка, який назвався очевидцем аварії, водій BMW 3 перевищив швидкість, рухаючись першою смузі, у той же час водій BMW 7, який почав перестроюватися з другої смуги в першу, увімкнувши завчасно правий сигнальний поворот, не встиг відреагувати на те, що з правої сторони хтось на швидкості його почав обганяти. У результаті й сталося зіткнення.
Проте, зі слів учасниці ДТП, обставини, при яких сталося зіткнення двох авто, дещо інші.
«13 грудня близько 19:00 години водій BMW 7 рухався в лівій смузі. Однак, побачивши друзів на узбіччі дороги, він вирішив різко звернути вправо, не пересвідчившись у тому, чи немає перешкод у цьому напрямку. Тим часом, за кермом BMW 3 був мій чоловік, ми рухалися з невеликою швидкістю, бо до цього стояли на світлофорі, а опісля проїжджали пішохідний перехід і зупинку громадського транспорту. Від зупинки до місця удару було близько 100 метрів. BMW 7 вдарило нас у лівий бік, від чого авто викинуло на узбіччя», - розповіла лучанка. Та додала, що внаслідок удару спрацювали подушки безпеки, однією із яких їй затиснуло руку.
«Окрім цього чоловік тримав в руках телефон, який розбився. Поліцію і швидку викликала я особисто. Коли приїхала перша швидка, лікарі оглянули мою руку і сказали, що перелому немає, але треба зробити рентген. Медики запропонували поспостерігати за травмованою кінцівкою, і, якщо біль наростатиме, звернутись особисто в травмпункт. Через 15 хвилин я почала відходити від шоку, тож відчула гострий біль в руці - вона дуже спухла. Поліцейські порадили викликати швидку повторно. Мене завезли в лікарню, зробили рентген, діагностували сильний забій м’язів та призначили лікування», - свідчить Юлія
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Так, лучанка, яка назвала себе дружиною водія BMW 3, звернулася до Інформаційного агентства Волинські Новини з проханням опублікувати її свідчення. щодо автопригоди. Мовляв, в оприлюдненій інформації є лише коментарі однієї сторони дорожньо-транспортної пригоди.
Як повідомлялося раніше, на вулиці Рівненській зіткнулися два автомобілі BMW. Зі слів чоловіка, який назвався очевидцем аварії, водій BMW 3 перевищив швидкість, рухаючись першою смузі, у той же час водій BMW 7, який почав перестроюватися з другої смуги в першу, увімкнувши завчасно правий сигнальний поворот, не встиг відреагувати на те, що з правої сторони хтось на швидкості його почав обганяти. У результаті й сталося зіткнення.
Проте, зі слів учасниці ДТП, обставини, при яких сталося зіткнення двох авто, дещо інші.
«13 грудня близько 19:00 години водій BMW 7 рухався в лівій смузі. Однак, побачивши друзів на узбіччі дороги, він вирішив різко звернути вправо, не пересвідчившись у тому, чи немає перешкод у цьому напрямку. Тим часом, за кермом BMW 3 був мій чоловік, ми рухалися з невеликою швидкістю, бо до цього стояли на світлофорі, а опісля проїжджали пішохідний перехід і зупинку громадського транспорту. Від зупинки до місця удару було близько 100 метрів. BMW 7 вдарило нас у лівий бік, від чого авто викинуло на узбіччя», - розповіла лучанка. Та додала, що внаслідок удару спрацювали подушки безпеки, однією із яких їй затиснуло руку.
«Окрім цього чоловік тримав в руках телефон, який розбився. Поліцію і швидку викликала я особисто. Коли приїхала перша швидка, лікарі оглянули мою руку і сказали, що перелому немає, але треба зробити рентген. Медики запропонували поспостерігати за травмованою кінцівкою, і, якщо біль наростатиме, звернутись особисто в травмпункт. Через 15 хвилин я почала відходити від шоку, тож відчула гострий біль в руці - вона дуже спухла. Поліцейські порадили викликати швидку повторно. Мене завезли в лікарню, зробили рентген, діагностували сильний забій м’язів та призначили лікування», - свідчить Юлія
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Коментарі 2
Вчіть ПДРі не купуйте права ,бо дорожче обійжеться .
10.3. У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися.
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