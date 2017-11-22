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На Волині депутата міськради побили металевим прутом

На Волині депутата міськради побили металевим прутом
У Нововолинську побили депутата міськради.

16 грудня за медичною допомогою до місцевої центральної міської лікарні звернувся депутат Нововолинської міськради, - пише ГУНП у Волинській області.

За його словами, по 13 годині по вулиці Кобзаря в Нововолинську під час конфлікту невідома особа заподіяла йому тілесні ушкодження металевим прутом.

На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група та керівництво Нововолинського відділення поліції. Потерпілий перебуває на обстеженні в лікарні.

Проводяться всі необхідні заходи, спрямовані на встановлення особи, причетної до скоєння злочину та притягнення її до відповідальності.

Попередньо, слідчі кваліфікують цю подію за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція цієї статті, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.



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Теги: побиття, депутат
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Коментарі 1
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Нічого дивного Нововолинськ -це центр злочинності Волинської області .
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