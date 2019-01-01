У військовому містечку Володимира трапилась пожежа





Про це



Відомо, що орієнтовно о 20:00 по вулиці Академіка Глушкова, 48 спалахнув вогонь в дерев’яній господарській будівлі, розміри якої – 6 на 3 метри.



Вогонь знищив 10 квадратних метрів господарської будівлі та речі домашнього вжитку, пошкоджено – 8 метрів квадратних.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15-го грудня у Володимирі-Волинському виникла пожежа: спалахнула господарська будівля у першому військовому містечку. Вогонь знищив речі домашнього вжитку.Про це БУГу повідомила прес-служба 7-ї ДПРЧ Управління ДСНС України у Волинській області.Відомо, що орієнтовно о 20:00 по вулиці Академіка Глушкова, 48 спалахнув вогонь в дерев’яній господарській будівлі, розміри якої – 6 на 3 метри.Вогонь знищив 10 квадратних метрів господарської будівлі та речі домашнього вжитку, пошкоджено – 8 метрів квадратних.

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