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У військовому містечку Володимира трапилась пожежа

У військовому містечку Володимира трапилась пожежа
15-го грудня у Володимирі-Волинському виникла пожежа: спалахнула господарська будівля у першому військовому містечку. Вогонь знищив речі домашнього вжитку.

Про це БУГу повідомила прес-служба 7-ї ДПРЧ Управління ДСНС України у Волинській області.

Відомо, що орієнтовно о 20:00 по вулиці Академіка Глушкова, 48 спалахнув вогонь в дерев’яній господарській будівлі, розміри якої – 6 на 3 метри.

Вогонь знищив 10 квадратних метрів господарської будівлі та речі домашнього вжитку, пошкоджено – 8 метрів квадратних.


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Теги: Володимир, пожежа
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