Поляк, який вчинив смертельну аварію у Турійському районі, відповідатиме перед судом

Прокурори відстояли в суді законність підозри 51-річному поляку, який вчинив смертельну аварію поблизу села Годовичі на Турійщині. В ДТП загинуло двоє та травмувалося п’ятеро людей.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.Нагадаємо, 24 вересня 2019 рокусела Годовичі Турійського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, вантажівки DAF XF та легкового автомобіля Volvo.Вантажівка під керуванням громадянина Республіки Польща, рухаючись в напрямку міста Ковель, на швидкості зіткнулася із попутним мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, за кермом якого перебував 35-річний житель Луцька.Перед тим мікроавтобус допустив зіткнення із попутним легковиком Volvo під керуванням 52-річного іноземця, котрий призупинився через погану видимість на дорозі. У ДТП загинули двоє та отримали тілесні ушкодження п’ятеро пасажирів мікроавтобуса. Травмувалася також громадянка Польщі, 47-річна пасажирка автомобіля Volvo.Водію вантажівки DAF XF повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.Проте адвокати підозрюваного оскаржили в суді законність підозри. Дослухавшись до доводів прокуратури, суд відмовив стороні захисту в задоволенні скарги.Досудове розслідування триває. Підозрюваний залишається під домашнім арештом.Зауважують, що покаранням за такий злочин, згідно санкції ч.3 ст. 286 КК України, є позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.