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Після 1 лютого Старий ринок примусово зноситимуть, – Луцькрада

Після 1 лютого Старий ринок примусово зноситимуть, – Луцькрада
Після 1 лютого Луцька міська рада вживатиме заходи щодо примусового демонтажу тимчасових споруд та МАФів, які розміщені на території Старого ринку з порушенням законодавства.

Про це повідомили на сайті мерії у Facebook.

У дописі зазначили, що казані заходи не стосуватимуться торгового (продуктового) павільйону, що належить Волинській обласній спілці споживчих товариств.

Також Луцька міська рада повідомляє, що при переїзді на торговий комплекс «Новий ринок» (вул. Боженка) до 1 лютого підприємці зможуть скористатися пільгами щодо оплати торгового місця. Після 1 лютого такої можливості не буде.

Зазначають, що невдовзі оголосять всеукраїнський архітектурний конкурс на найкращу концепцію облаштування території перед Луцьким замком.


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Теги: Луцьк, Старий ринок, Новий ринок, базар
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Коментарі 2
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До першого лютого не буде міськради... З таким підходом...
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Новий шантаж мр. Там практично всі МАФи стоять без порушень законодавства.
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