Після 1 лютого Старий ринок примусово зноситимуть, – Луцькрада





Про це повідомили на



У дописі зазначили, що казані заходи не стосуватимуться торгового (продуктового) павільйону, що належить Волинській обласній спілці споживчих товариств.



Також Луцька міська рада повідомляє, що при переїзді на торговий комплекс «Новий ринок» (вул. Боженка) до 1 лютого підприємці зможуть скористатися



Зазначають, що невдовзі оголосять всеукраїнський архітектурний конкурс на найкращу концепцію облаштування території перед Луцьким замком.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після 1 лютого Луцька міська рада вживатиме заходи щодо примусового демонтажу тимчасових споруд та МАФів, які розміщені на території Старого ринку з порушенням законодавства.Про це повідомили на сайті мерії у Facebook.У дописі зазначили, що казані заходи не стосуватимуться торгового (продуктового) павільйону, що належить Волинській обласній спілці споживчих товариств.Також Луцька міська рада повідомляє, що при переїзді на торговий комплекс «Новий ринок» (вул. Боженка) до 1 лютого підприємці зможуть скористатися пільгами щодо оплати торгового місця . Після 1 лютого такої можливості не буде.Зазначають, що невдовзі оголосять всеукраїнський архітектурний конкурс на найкращу концепцію облаштування території перед Луцьким замком.

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