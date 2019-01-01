17 грудня на Волині: гортаючи календар

17 грудня день народження святкує журналіст(на фото).Також особисте свято сьогодні у керівника служби маркетингу «Модерн-Експо», письменника та журналістата заслуженого журналістаТакож сьогодні народилася журналісткаЗа православним календарем 17 грудня іменини відзначають ті, кого назвали Варвара, Іван, Уляна, Анфіса.Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.Сьогодні в Україні відзначається День працівника державної виконавчої служби.Цього дня у 1921 році померла польська письменниця Габріела Запольська, уродженка села Підгайці, що на Волині.17 грудня народився заслужений працівник культури України, волинянин Микола Приймак (1951-2001 роки).17 грудня 2010 року звання почесного лучанина присвоїли Степану Бандері.17 грудня 2010 року - Російський культурний центр у Луцьку назвали на честь Віктора Чорномирдіна.