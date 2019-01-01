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За численні крадіжки волинянин проведе за ґратами понад 3 роки

За численні крадіжки волинянин проведе за ґратами понад 3 роки
Судили 34-річного мешканця Нововолинська за численні крадіжки із проникненням у приміщення та незаконне поводження із боєприпасами.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

Із липня 2018 по лютий 2019 року чоловік скоїв 5 крадіжок у Нововолинську.

Із підвальних приміщень будинків він викрав три велосипеди, завдавши їхнім власникам матеріальної шкоди на понад 6 тисяч гривень, із гаражів в одному з гаражних кооперативів поцупив запчастини на суму більше 14 тисяч гривень, а з підсобного приміщення будинку – інструменти й побутову техніку вартістю понад 9 тисяч гривень.

Окрім того, під час обшуку в оселі нововолинця правоохоронці вилучили набої до пістолета "Парабеллум".

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні цих злочинів та призначив йому покарання у виді трьох років та трьох місяців позбавлення волі.


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Теги: Нововолинськ, крадіжки, суд, тюрма
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