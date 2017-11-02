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У Польщі в хостелі вбили 24-річного українця

У Польщі в хостелі вбили 24-річного українця
Кривава трагедія трапилась в одній із багатоповерхівок у Польщі в Лодзі, де працює хостел для працівників з України.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на polsatnews.pl, у ніч на 14 грудня під час розпиття алкоголю виник конфлікт між 24-річним та 42-річним громадянами України.

Словесна сварка спочатку перейшла в бійку, а згодом старший чоловік кілька разів ударив ножем молодшого. Попри спроби реанімації, врятувати потерпілого не вдалося.

Нападника затримали, в його крові виявили понад 1 проміле алкоголю. Коли чоловік протверезів, йому висунули звинувачення у вбивстві.

До слова хостелі, де сталася трагедія, проживає кількадесят трудових мігрантів з України.

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Теги: вбивство, Польща, українець
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