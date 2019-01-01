Замість фонтану за 13 мільйонів у Луцьку пропонують розвивати Старе місто

У Луцьку замість фонтану на Театральному майдані за 13,5 мільйона гривень пропонують розвивати Старе місто.Про це йшлося у понеділок, 16 грудня, під час громадських слухань у Палаці культури міста Луцька.Мешканка мікрорайону ЛПЗ відзначила, що у Луцьку є унікальна історична частина, де знаходяться багато пам’яток архітектури. Тож лучанка просить замість фонтану подбати про розвиток туризму, зокрема, встановити ліхтарі, «оживити» Старе місто кав’ярнями тощо.Натомість секретар Луцькради відзначив, що у 2020 році облаштують фонтан, а, можливо, у 2021 році займатимуться «реанімуванням» Старого міста.