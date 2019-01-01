вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанин та колишній «волинянин» покинули «Дніпро-1»

Лучанин та колишній «волинянин» покинули «Дніпро-1»
У складі новачка УПЛ «Дніпро-1» відбулися кадрові зміни.

Про це повідомляє Футбол24.


Так, свою співпрацю з клубом покинув канадський нападаник Араміс Кузін . Також дніпровську команду покинуть три хавбеки – Ігор Загальський, колишній гравець "Волині" Олександр Кобахідзе та лучанин Юрій Романюк.

Керівництво клубу подякувало гравцям за роботу та анонсувало, що вони продовжать кар'єру в інших командах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Юрій Романюк, Олександр Кобахідзе, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські школярі створювали «пташині їдальні»
Сьогодні, 21:54
Лучанин та колишній «волинянин» покинули «Дніпро-1»
Сьогодні, 21:19
Волинь – одна з пілотних областей, де впровадять новий онлайн-сервіс для агровиробників
Сьогодні, 20:55
У селі на Волині горіла господарська споруда. ФОТО
Сьогодні, 20:38
Озеро Світязь 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:32
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 17 грудня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 17 грудня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку затримали п'яного водія, який вчинив аварію у Рованцях. ВІДЕО. ФОТО У Луцьку затримали п'яного водія, який вчинив аварію у Рованцях. ВІДЕО. ФОТО
Сьогодні, 19:53
Луцьк витратить 80 мільйонів на утримання ПТУ Луцьк витратить 80 мільйонів на утримання ПТУ
Сьогодні, 19:42
Нові робочі місця для лучан: владі пропонують вирішення проблеми Нові робочі місця для лучан: владі пропонують вирішення проблеми
Сьогодні, 19:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські школярі створювали «пташині їдальні»
Сьогодні, 21:54
 0
Лучанин та колишній «волинянин» покинули «Дніпро-1»
Сьогодні, 21:19
 0
Волинь – одна з пілотних областей, де впровадять новий онлайн-сервіс для агровиробників
Сьогодні, 20:55
 0
У селі на Волині горіла господарська споруда. ФОТО
Сьогодні, 20:38
 0
Озеро Світязь 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:32
 0
Медіа
відео
1/8