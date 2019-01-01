Лучанин та колишній «волинянин» покинули «Дніпро-1»
Сьогодні, 21:19
У складі новачка УПЛ «Дніпро-1» відбулися кадрові зміни.
Про це повідомляє Футбол24.
Так, свою співпрацю з клубом покинув канадський нападаник Араміс Кузін . Також дніпровську команду покинуть три хавбеки – Ігор Загальський, колишній гравець "Волині" Олександр Кобахідзе та лучанин Юрій Романюк.
Керівництво клубу подякувало гравцям за роботу та анонсувало, що вони продовжать кар'єру в інших командах.
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Про це повідомляє Футбол24.
Так, свою співпрацю з клубом покинув канадський нападаник Араміс Кузін . Також дніпровську команду покинуть три хавбеки – Ігор Загальський, колишній гравець "Волині" Олександр Кобахідзе та лучанин Юрій Романюк.
Керівництво клубу подякувало гравцям за роботу та анонсувало, що вони продовжать кар'єру в інших командах.
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