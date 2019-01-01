На ринках Луцька продавали «незаконну» рибу. ФОТО
Сьогодні, 17:48
12 грудня у Луцьку виявили 3 випадки незаконної торгівлі риби без відповідних дозвільних документів, загальною вагою 72 кг.
Про це повідомляє пресслужба рибоохоронного патруля у Волинській області.
Так, близько 11 години на стихійному ринку на вулиці Дружби Народів державні інспектори виявили порушника, який продавав 50 кг риби (пелінгас та товстолоб).
Близько 14 години рейдова група зафіксувала аналогічне порушення на ринку «Північний». Порушник намагався продати 2 кг риби товстолоб.
Пізніше на стихійному ринку на проспекті Грушевського патрульні рибоохорони виявили порушника, який збував 20 кг водних біоресурсів (карась та щука).
У всіх зазначених випадках продавці не змогли надати документи, що підтверджують законність придбання та походження риби. На всіх викритих громадян склали протоколи за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП.
«Крім рибоохоронних рейдів на воді державними інспекторами Волинського рибоохоронного патруля постійно проводиться робота з перевірки документів при продажі водних біоресурсів на ринках області, адже можливість безперешкодного збуту незаконної здобичі стимулює розвиток браконьєрства. Економічна доцільність здійснення незаконного вилову знизиться лише тоді, коли рибу без відповідних документів неможливо буде продати. Тому закликаю жителів Волині бути відповідальними та повідомляти про порушення правил рибальства, незаконного збуту водних біоресурсів, а також продажу заборонених знарядь лову – за телефоном «гарячої лінії» Управління: (067) 360 78 40», - зазначив начальник Управління Держрибагентства у Волинській області Тарас Куньчик.
Довідкова інформація:
Стаття 88-1 КУпАП визначає, що порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження об’єктів тваринного або рослинного світу тягне за собою накладення штрафу від 510 до 1 700 грн з конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.
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Про це повідомляє пресслужба рибоохоронного патруля у Волинській області.
Так, близько 11 години на стихійному ринку на вулиці Дружби Народів державні інспектори виявили порушника, який продавав 50 кг риби (пелінгас та товстолоб).
Близько 14 години рейдова група зафіксувала аналогічне порушення на ринку «Північний». Порушник намагався продати 2 кг риби товстолоб.
Пізніше на стихійному ринку на проспекті Грушевського патрульні рибоохорони виявили порушника, який збував 20 кг водних біоресурсів (карась та щука).
У всіх зазначених випадках продавці не змогли надати документи, що підтверджують законність придбання та походження риби. На всіх викритих громадян склали протоколи за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП.
«Крім рибоохоронних рейдів на воді державними інспекторами Волинського рибоохоронного патруля постійно проводиться робота з перевірки документів при продажі водних біоресурсів на ринках області, адже можливість безперешкодного збуту незаконної здобичі стимулює розвиток браконьєрства. Економічна доцільність здійснення незаконного вилову знизиться лише тоді, коли рибу без відповідних документів неможливо буде продати. Тому закликаю жителів Волині бути відповідальними та повідомляти про порушення правил рибальства, незаконного збуту водних біоресурсів, а також продажу заборонених знарядь лову – за телефоном «гарячої лінії» Управління: (067) 360 78 40», - зазначив начальник Управління Держрибагентства у Волинській області Тарас Куньчик.
Довідкова інформація:
Стаття 88-1 КУпАП визначає, що порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження об’єктів тваринного або рослинного світу тягне за собою накладення штрафу від 510 до 1 700 грн з конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.
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Коментарі 6
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А цими пеленгасами в Луцьку томгують вже місяць..
Просто дехто вчасно непроплатив ось його і привсенародно "зловили".
А цими пеленгасами в Луцьку томгують вже місяць..
Просто дехто вчасно непроплатив ось його і привсенародно "зловили".