На аварійно-небезпечній ділянці дороги у Луцьку встановлюють світлофор
Сьогодні, 18:05
На вулиці Львівській у Луцьку облаштовують новий світлофор, місцевих попереджають, що впродовж 16 та 17 грудня він працюватиме в режимі жовтого миготливого кольору.
Про це працівники патрульної поліції Волині написали у своєму telegram-каналі.
«З 16.12 до 17.12 до 19:00 по вул. Львівській біля ЗОШ#2 виконують роботи з встановлення нового «світлофорного об'єкта», тому цей світлофор буде функціонувати в режимі жовтого миготливого кольору», – йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що лучани неодноразово зверталися до міської влади і писали відповідні петиції щодо облаштування світлофора на вулиці Львівській, яку визнали аварійно небезпечною ділянкою.
Випадки дорожньо-транспортних пригод там – не рідкість.
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Про це працівники патрульної поліції Волині написали у своєму telegram-каналі.
«З 16.12 до 17.12 до 19:00 по вул. Львівській біля ЗОШ#2 виконують роботи з встановлення нового «світлофорного об'єкта», тому цей світлофор буде функціонувати в режимі жовтого миготливого кольору», – йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що лучани неодноразово зверталися до міської влади і писали відповідні петиції щодо облаштування світлофора на вулиці Львівській, яку визнали аварійно небезпечною ділянкою.
Випадки дорожньо-транспортних пригод там – не рідкість.
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