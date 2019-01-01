На аварійно-небезпечній ділянці дороги у Луцьку встановлюють світлофор





Про це працівники патрульної поліції Волині написали у своєму telegram-каналі.



«З 16.12 до 17.12 до 19:00 по вул. Львівській біля ЗОШ#2 виконують роботи з встановлення нового «світлофорного об'єкта», тому цей світлофор буде функціонувати в режимі жовтого миготливого кольору», – йдеться у повідомленні.



Варто зазначити, що лучани неодноразово зверталися до міської влади і писали відповідні



Випадки





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Львівській у Луцьку облаштовують новий світлофор, місцевих попереджають, що впродовж 16 та 17 грудня він працюватиме в режимі жовтого миготливого кольору.Про це працівники патрульної поліції Волині написали у своєму telegram-каналі.«З 16.12 до 17.12 до 19:00 по вул. Львівській біля ЗОШ#2 виконують роботи з встановлення нового «світлофорного об'єкта», тому цей світлофор буде функціонувати в режимі жовтого миготливого кольору», – йдеться у повідомленні.Варто зазначити, що лучани неодноразово зверталися до міської влади і писали відповідні петиції щодо облаштування світлофора на вулиці Львівській, яку визнали аварійно небезпечною ділянкою.Випадки дорожньо-транспортних пригод там – не рідкість.

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