Суд закрив кримінальну справу щодо екслідера «Партії регіонів»
Сьогодні, 01:15
Печерський районний суд Києва закрив кримінальну справу щодо колишнього лідера «Партії регіонів» Олександра Єфремова за звинуваченням у голосуванні за «диктаторські закони» 16 січня 2014 року.
Про це повідомляє Громадське..
Повідомляється, що адвокати просили суд закрити справу, оскільки орган досудового слідства кваліфікував дії Єфремова, Сергія Гордієнка та Олександра Стояна як такі, що призвели до тяжких наслідків немайнового характеру. Проте прийнятий у травні 2014 року закон у зв'язку з підготовкою до безвізового режиму з ЄС декриміналізував злочини в цій частині.
Так, з обвинувального акта та клопотання адвокатів вбачається, що матеріальної шкоди не було завдано, потерпілі у справі відсутні, а цивільний позов не подавався. Водночас в постанові Печерського суду не зафіксовано заперечення прокурора.
Згідно з інформацією, суддя закрив справу з посиланням на статтю Кримінального кодексу, яка дозволяє закривати кримінальне провадження після набуття чинності норми про декриміналізацію.
Нагадаємо, Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту Києва за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.
Єфремова звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської обласної державної адміністрації навесні 2014 року, у пособництві під час захоплення будівлі Управління Служби безпеки України в Луганській області, вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України. Йому також інкримінують державну зраду та організаційне й інше сприяння створенню та діяльності так званої «ЛНР». Крім того, його обвинувачують у незаконному заволодінні майном «Луганськвугілля».
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Про це повідомляє Громадське..
Повідомляється, що адвокати просили суд закрити справу, оскільки орган досудового слідства кваліфікував дії Єфремова, Сергія Гордієнка та Олександра Стояна як такі, що призвели до тяжких наслідків немайнового характеру. Проте прийнятий у травні 2014 року закон у зв'язку з підготовкою до безвізового режиму з ЄС декриміналізував злочини в цій частині.
Так, з обвинувального акта та клопотання адвокатів вбачається, що матеріальної шкоди не було завдано, потерпілі у справі відсутні, а цивільний позов не подавався. Водночас в постанові Печерського суду не зафіксовано заперечення прокурора.
Згідно з інформацією, суддя закрив справу з посиланням на статтю Кримінального кодексу, яка дозволяє закривати кримінальне провадження після набуття чинності норми про декриміналізацію.
Нагадаємо, Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту Києва за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.
Єфремова звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської обласної державної адміністрації навесні 2014 року, у пособництві під час захоплення будівлі Управління Служби безпеки України в Луганській області, вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України. Йому також інкримінують державну зраду та організаційне й інше сприяння створенню та діяльності так званої «ЛНР». Крім того, його обвинувачують у незаконному заволодінні майном «Луганськвугілля».
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