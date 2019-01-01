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У 2020 році «Укрзалізниця» планує купити 40 локомотивів

У 2020 році «Укрзалізниця» планує купити 40 локомотивів
У 2020 році Укрзалізниця планує закупити партію нових локомотивів.

Про це розповів голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

За словами Євгена Кравцова, однією із значущих програм, наприклад, є закупівля тепловозів General Electric. Наразі за довгостроковим контрактом в Україні експлуатується 30 локомотивів GE. У 2020 році в рамках чергового етапу співпраці з GE планується закупівля наступної партії.

«Кількість буде залежати від обсягу фінансування, який зможемо залучити, і готовності наших партнерів забезпечити постачання упродовж календарного року. Загальна потреба – 40 тепловозів. Буде це упродовж року чи двох наразі не можу сказати», – пояснив Євген Кравцов.

Він нагадав, що на черговому етапі співпраці буде збільшуватися рівень локалізації в Україні, яка в перспективі має сягнути 40%.

Окрім того, триває робота щодо оновлення парку електровозів. «Сподіваюся, найближчим часом оголосимо конкурс на закупівлю електровозів. Мета – наступного року отримати перші тестові зразки від переможця конкурсу», – розповів Євген Кравцов.

Прокоментував голова правління АТ «Укрзалізниця» і потребу оновлення пасажирського рухомого складу. Євген Кравцов зауважив, що самостійно компанія не має можливості оновлювати приміські поїзди. До того ж законодавчо передбачене виділення на ці цілі бюджетних коштів. «Подивіться на дорожній фонд, який на наступний рік визначений в сумі 77 млрд грн. Ціна вирішення проблеми приміських перевезень, які мають велике соціальне значення в масштабах країни, – близько 30-35 млрд грн», – зауважив Євген Кравцов.

Загалом, за його словами, для оновлення пасажирського рухомого складу необхідно вирішити питання фінансування як з державного, так і з місцевих бюджетів.

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Теги: Укрзалізниця
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