Волинь – одна з пілотних областей, де впровадять новий онлайн-сервіс для агровиробників





Зокрема, радник Міністра економіки, торгівлі та сільського господарства України Роман Граб, аби презентувати пілотний проект із запровадження онлайн сервісу для агровиробників, або так званого Державного аграрного реєстру, -



Участь у робочій нараді, де презентували проект і його можливості взяли представники районних державний адміністрацій, ОТГ, управління юстиції, Держгеокадастру у Волинській області та усі причетні до впровадження пілоту Волинській області. Зокрема, представники трьох ОТГ області (Мар’янівська, Голобська та Зимненська), у яких в області впроваджуватимуть реєстр на практиці.

Присутні були і заступниця голови облдержадміністрації Світлана Мишковець та голова обласної ради Ірина Вахович.



Так, Світлана Євтихіївна подякувала представникам міністерства і Світового банку за таку ініціативу, бо сучасне життя вже майже неможливе без електронних реєстрів.



"Думаю, що провадження електронного фермерського реєстру дасть можливість впорядкувати свої справи, проаналізувати себе у порівнянні із колегами, а найголовніше – бути в курсі будь-яких ініціатив профільного міністерства, що впроваджуватимуться, бо там буде уся інформація щодо програм, проектів відображатиметься, а документи можна буде подавати онлайн. Тобто, унеможливлюється в цьому процесі людський фактор, адже електронні реєстри – один із шляхів подолання корупції у нашому суспільстві. Приємно, що наша область, напевно не випадково, на першому місці у впровадженні, тому що наші господарники і фермери сьогодні показують, що ми вміємо працювати і входити у реформи та показати результат. Це не проста робота, але я бажаю усім розуміння того, що відбувається, допомоги один одному. І впевнена, що у нас все вдасться", - сказала Світлана Мишковець.



Опісля столичні гості розповіли присутнім детальніше, що собою являє майбутній реєстр та як це працюватиме. Так, Радник Міністра економіки, торгівлі та сільського господарства України Роман Граб розповів, що в нашій області проєкт стартуватиме у січні 2020 року та включатиме інформаційну кампанію, реєстрацію в громадах, оцінку програмного забезпечення і інформаційного менеджменту. Мета Реєстру – зробити взаємодію між державою та сільськогосподарським виробником простою, зручною та прозорою та мінімізувати необхідність безпосередньо контактувати з чиновниками. Протягом березня-серпня проєкт набуде національного поширення.



"Нині ми намагаємося побудувати базу даних, де буде інформацію з Державного земельного кадастру, Реєстру юридичних та фізичних осіб, Реєстру речових прав, Реєстру тварин, зокрема: земельні ділянки у власності та користуванні, зареєстровані тварини тощо. З іншої сторони у базу даних надаватиметься інформація від фермера чи будь-якого аграрного виробника. Так держава використовуватиме цю інформацію, аби зрозуміти для кого вона працює, а аграрій – аби полегшити собі життя і не ходити у різні установи, отримувати різні довідки, а в перспективі подавати заявки на отримання цільової держпідтримки", - відзначив Роман Граб.



За допомогою Аграрного реєстру планується забезпечити більш прозорий та зручний механізм надання державної підтримки аграріям, спростити доступ до банківського фінансування, а також цей інструмент сприятиме виправленню помилок у Держгеокадастрі.



Переваги реєстру для агровиробників:



- спрощений доступ до державної підтримки. Не треба кожного разу подавати інформацію, яка вже міститься в реєстрі – все можна зробити онлайн,

- можливість отримання з державних реєстрів інформацію про себе в “єдиному кабінеті” та можливість її відслідковувати, зокрема в частині зміни правового статусу земельної ділянки,

- покращення доступу до банківського кредитування та здешевлення фінансового ресурсу за рахунок наявності інформації про суб’єкта та оручення до державної програми кредитних гарантій. Інформація в реєстрі матиме для банку статус офіційної,

- отримання оперативної інформації про державну підтримку та інші аспекти аграрної політики,

- у сервісі передбачені додаткові функції та сервіси послуг: зробити заявку на приїзд інспектора ДПСС, замовляти будь-які довідки та реєстри про себе, повідомляти Держгеокадастр чи будь-які інші реєстри про помилки.



До слова, для пілотного проєкту було обрано Київську, Черкаську, Одеську, Львівську, Волинську та Миколаївську області. Після аналізу роботи та усунення усіх недоліків, сервіс буде поширений на всю територію України.



Проект на Волині має бути виконаний до 20 березня 2020-го року. Після цього приймуть рішення про запровадження Державного реєстру аграріїв в державі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 16 грудня, місто Луцьк відвідали представники Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та міжнародні партнери проекту.Зокрема, радник Міністра економіки, торгівлі та сільського господарства України, аби презентувати пілотний проект із запровадження онлайн сервісу для агровиробників, або так званого Державного аграрного реєстру, - Волинська ОДА. Участь у робочій нараді, де презентували проект і його можливості взяли представники районних державний адміністрацій, ОТГ, управління юстиції, Держгеокадастру у Волинській області та усі причетні до впровадження пілоту Волинській області. Зокрема, представники трьох ОТГ області (Мар’янівська, Голобська та Зимненська), у яких в області впроваджуватимуть реєстр на практиці.Присутні були і заступниця голови облдержадміністраціїта голова обласної радиТак, Світлана Євтихіївна подякувала представникам міністерства і Світового банку за таку ініціативу, бо сучасне життя вже майже неможливе без електронних реєстрів."Думаю, що провадження електронного фермерського реєстру дасть можливість впорядкувати свої справи, проаналізувати себе у порівнянні із колегами, а найголовніше – бути в курсі будь-яких ініціатив профільного міністерства, що впроваджуватимуться, бо там буде уся інформація щодо програм, проектів відображатиметься, а документи можна буде подавати онлайн. Тобто, унеможливлюється в цьому процесі людський фактор, адже електронні реєстри – один із шляхів подолання корупції у нашому суспільстві. Приємно, що наша область, напевно не випадково, на першому місці у впровадженні, тому що наші господарники і фермери сьогодні показують, що ми вміємо працювати і входити у реформи та показати результат. Це не проста робота, але я бажаю усім розуміння того, що відбувається, допомоги один одному. І впевнена, що у нас все вдасться", - сказала Світлана Мишковець.Опісля столичні гості розповіли присутнім детальніше, що собою являє майбутній реєстр та як це працюватиме. Так, Радник Міністра економіки, торгівлі та сільського господарства України Роман Граб розповів, що в нашій області проєкт стартуватиме у січні 2020 року та включатиме інформаційну кампанію, реєстрацію в громадах, оцінку програмного забезпечення і інформаційного менеджменту. Мета Реєстру – зробити взаємодію між державою та сільськогосподарським виробником простою, зручною та прозорою та мінімізувати необхідність безпосередньо контактувати з чиновниками. Протягом березня-серпня проєкт набуде національного поширення."Нині ми намагаємося побудувати базу даних, де буде інформацію з Державного земельного кадастру, Реєстру юридичних та фізичних осіб, Реєстру речових прав, Реєстру тварин, зокрема: земельні ділянки у власності та користуванні, зареєстровані тварини тощо. З іншої сторони у базу даних надаватиметься інформація від фермера чи будь-якого аграрного виробника. Так держава використовуватиме цю інформацію, аби зрозуміти для кого вона працює, а аграрій – аби полегшити собі життя і не ходити у різні установи, отримувати різні довідки, а в перспективі подавати заявки на отримання цільової держпідтримки", - відзначив Роман Граб.За допомогою Аграрного реєстру планується забезпечити більш прозорий та зручний механізм надання державної підтримки аграріям, спростити доступ до банківського фінансування, а також цей інструмент сприятиме виправленню помилок у Держгеокадастрі.- спрощений доступ до державної підтримки. Не треба кожного разу подавати інформацію, яка вже міститься в реєстрі – все можна зробити онлайн,- можливість отримання з державних реєстрів інформацію про себе в “єдиному кабінеті” та можливість її відслідковувати, зокрема в частині зміни правового статусу земельної ділянки,- покращення доступу до банківського кредитування та здешевлення фінансового ресурсу за рахунок наявності інформації про суб’єкта та оручення до державної програми кредитних гарантій. Інформація в реєстрі матиме для банку статус офіційної,- отримання оперативної інформації про державну підтримку та інші аспекти аграрної політики,- у сервісі передбачені додаткові функції та сервіси послуг: зробити заявку на приїзд інспектора ДПСС, замовляти будь-які довідки та реєстри про себе, повідомляти Держгеокадастр чи будь-які інші реєстри про помилки.До слова, для пілотного проєкту було обрано Київську, Черкаську, Одеську, Львівську, Волинську та Миколаївську області. Після аналізу роботи та усунення усіх недоліків, сервіс буде поширений на всю територію України.Проект на Волині має бути виконаний до 20 березня 2020-го року. Після цього приймуть рішення про запровадження Державного реєстру аграріїв в державі.

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