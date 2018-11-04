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Нові робочі місця для лучан: владі пропонують вирішення проблеми

Нові робочі місця для лучан: владі пропонують вирішення проблеми
Під час громадських слухань з питань бюджету співзасновник Громадського Руху "СВІДОМІ" Тарас Шкітер запропонував створити Агенцію з підтримки та обслуговування інвесторів.

Слухання відбулися 16 грудня у Палаці культури міста, - повідомляє ІА "Конкурент".

Ця пропозиція була однією з десятка, які запропонував лучанин задля вирішення проблем міста.

Тарас Шкітер зауважив, що однією з ключових проблем є створення нових робочих місць. Тож задля її вирішення пропонується створити таких центр, який би займався залученням інвесторів. На ці потреби пропонують виділити півтора мільйона гривень.

"Останніми роками існує значна трудова міграція з Луцька, що пов'язано з недостатньо кількістю робочих місць з належною заробітною платою. Відсутність робочих місць пов'язана з відсутністю інвестицій у Луцьк, виходячи з цього, міська влада мусить стимулювати зовнішніх інвесторів вкладати у Луцьк, і тим самим створювати додаткові робочі місця. Лучани хочуть працювати і заробляти, і влада мусить забезпечити їх такою можливістю. Громадянський Рух «СВІДОМІ» в свою чергу, запропонував владі міста звернути увагу на проблему, яка існує, і передбачити кошти у проєкті бюджету на 2020 рік", – прокоментував для "Конкурента" Тарас Шкітер.

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Теги: "СВІДОМІ", Тарас Шкітер, громадські слухання, Луцьк
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