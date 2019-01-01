УПЦ (МП) не перейменують: суд дозволив зберегти «стару» назву

Верховний суд дозволив Українській православній церкві Московського патріархату зберегти назву.Про це йдеться у рішенні суду, опублікованому в Єдиному реєстрі, - пише Громадське.Згідно з рішенням, суд погодився з позицією попередніх інстанцій, які забороняли перереєструвати УПЦ (МП). Дана заборона поширювалася на релігійні організації та громади, єпархії, монастирі УПЦ і так далі.Так, суд заборонив реєстраційним органам будь-які дії щодо внесення відомостей до ЄДР про Київську митрополію УПЦ та її структурні релігійні організації до вирішення цього спору по суті.Нагадаємо, 22 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Київської Митрополії Української православної церкви Московського патріархату про скасування наказу Міністерства культури, відповідно до якого УПЦ МП та низка релігійних організацій повинні внести зміни до своєї офіційної назви.Рада 20 грудня зобов'язала УПЦ МП вказувати у своїй назві приналежність до Російської православної церкви.В УПЦ МП назвали цей закон антиконституційним і заявили, що він порушує право на свободу віросповідання та дискримінує за релігійною ознакою мільйони віруючих громадян України.