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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 17 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 17 грудня
У Волинській області у вівторок очікується мінлива хмарність, без опадів.

Про це йдеться на сайті Волинського обласного гідрометцентру.

Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7º тепла, вдень 9-14º тепла.

У Луцьку також - мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6º тепла, вдень 11-13º тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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