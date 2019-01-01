Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 17 грудня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у вівторок очікується мінлива хмарність, без опадів.
Про це йдеться на сайті Волинського обласного гідрометцентру.
Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7º тепла, вдень 9-14º тепла.
У Луцьку також - мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6º тепла, вдень 11-13º тепла.
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Про це йдеться на сайті Волинського обласного гідрометцентру.
Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7º тепла, вдень 9-14º тепла.
У Луцьку також - мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6º тепла, вдень 11-13º тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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