Польські скаути передадуть волинським пластунами Вифлеємський вогонь
Сьогодні, 02:27
Пластуни з Волині зустрінуться з польським скаутами до дня Різдва Христового.
⠀
Зустріч відбудеться 18 грудня о 12:00 на кордоні Устилуг -
Зосин.
⠀
Такі зустрічі є вже традицією для скаутів обох організацій. Обмін досвідом, приємними емоціями і
хорошим передсвятковим настроєм- це те заради чого проводяться такі заходи.
⠀
У програмі у нас є вітальні пісні під акомпонемент, привітання з прийдешніми святами, живе
спілкування з товаришами та звісно урочиста передача вогню між скаутами.
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⠀
Зустріч відбудеться 18 грудня о 12:00 на кордоні Устилуг -
Зосин.
⠀
Такі зустрічі є вже традицією для скаутів обох організацій. Обмін досвідом, приємними емоціями і
хорошим передсвятковим настроєм- це те заради чого проводяться такі заходи.
⠀
У програмі у нас є вітальні пісні під акомпонемент, привітання з прийдешніми святами, живе
спілкування з товаришами та звісно урочиста передача вогню між скаутами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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