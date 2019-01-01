Польські скаути передадуть волинським пластунами Вифлеємський вогонь

Пластуни з Волині зустрінуться з польським скаутами до дня Різдва Христового.Зустріч відбудеться 18 грудня о 12:00 на кордоні Устилуг -Зосин.Такі зустрічі є вже традицією для скаутів обох організацій. Обмін досвідом, приємними емоціями іхорошим передсвятковим настроєм- це те заради чого проводяться такі заходи.У програмі у нас є вітальні пісні під акомпонемент, привітання з прийдешніми святами, живеспілкування з товаришами та звісно урочиста передача вогню між скаутами.