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Польські скаути передадуть волинським пластунами Вифлеємський вогонь

Польські скаути передадуть волинським пластунами Вифлеємський вогонь
Пластуни з Волині зустрінуться з польським скаутами до дня Різдва Христового.

Зустріч відбудеться 18 грудня о 12:00 на кордоні Устилуг -
Зосин.

Такі зустрічі є вже традицією для скаутів обох організацій. Обмін досвідом, приємними емоціями і
хорошим передсвятковим настроєм- це те заради чого проводяться такі заходи.

У програмі у нас є вітальні пісні під акомпонемент, привітання з прийдешніми святами, живе
спілкування з товаришами та звісно урочиста передача вогню між скаутами.

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Теги: Волинь, вогонь миру
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