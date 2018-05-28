У Луцьку затримали п'яного водія, який вчинив аварію у Рованцях. ВІДЕО. ФОТО





Зі слів поліцейських, на службу 102 надійшов виклик від водія автомобіля марки Opel Combo, мовляв, його підрізав водій Volkswagen, - пишуть



Заявник зазначив, що водій автомобіля Volkswagen може перебувати за кермом у нетверезому стані.



Дорожньо-транспортний інцидент, під час якого водій автомобіля Volkswagen здійснював небезпечні маневри, які загрожували здоров'я та життя інших учасників дорожнього руху, трапився на об'їзній села Рованці.



Правопорушника затримали на заправці Аmiс, що знаходиться на перехресті вулиць Дубнівська та Карпенка-Карого.



Затримавши водія автомобіля Volkswagen, поліцейські зрозуміли, що у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння і запропонували йому пройти тест на вміст алкоголю в крові або ж проїхати в наркодиспансер.



Натомість водій з явними ознаками сп'яніння навідріз відмовився проходити алкотестер, заявивши, що не він перебував за кермом, а інша людина.



Так і не вмовивши водія їхати у наркодиспансер або пройти експертизу на місці поліцейські склали на нього протокол за статтею 130.



Відомо, що нетверезий водій - мешканець села Рованці Андрій Д.









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