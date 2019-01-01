Волиняни завоювали низку нагород на всеукраїнських і світових змаганнях

Волинські бійці ММА вдало виступили на кубку України зі змішаних єдиноборств, чемпіонаті світу з козацького двобою та чемпіонаті світу із бойового самбо.Про це повідомили у відділі з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.Кубок України і змішаних єдиноборств відбувався 13-15 грудня у Харкові. Тут, честь прапора захищав вже знаний на теренах Волині− учасник клубу «Воїн». Спортсмен завоював срібну нагороду у ваговій категорії 65,8 кг. ТренеритаНаступна бойова першість, вже світового рівня, відбулася у Твері(Росія). Як повідомляє Федерація Бойового Самбо України та тренер, за результатами командного заліку, вітчизняна збірна стала чемпіоном світу із бойового самбо. Нагадаємо, бої відбувалися серед юнаків 2006-2007, 2004-2005 та 2002-2003 р.н. І саме в останній віковій групі, срібло виборов волинянин, спортсмен СК «Воїн». Вагова категорія бійця 62 кг.До слова, вперше за 25 років проведення світових першостей ізбойового самбо, українці вибороли беззаперечну, командну перемогу.Третім вагомим здобутком для спортсменів СК «Воїн» та «Pride» сталинагороди чемпіонату світу із національного українського виду спорту − козацького двобою. З цих змагань збірна команда привезла 15 нагород. Нагадаємо, в поєдинках за правилами ММА, греплінгу та кікбоксингу взяло участь понад 1200 учасників із 12 країн світу. Тож, боротьба була запеклою. Та не зважаючи ні на що, наші земляки впевнено йшли до мети та завойовували нагороди, буквально, одну за одною.Тому, 11 волинян повернулися із чемпіонським титулом:Поліна Ковурнова, Владислав Цесареллі, Юрій Пасич,