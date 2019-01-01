Показали найкращі моменти «Волині» в осінній частині чемпіонату. ВІДЕО
Сьогодні, 08:10
На офіційному сайті футбольного клубу "Волинь" з`явилася відеопідбірка найкращих моментів осінньої частини сезону.
Так, у відео потрапили найкращі голи, вконання стандартних положень, ігрові комбінації та сейви наших голкіперів у рамках Першої ліги та Кубку України.
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Так, у відео потрапили найкращі голи, вконання стандартних положень, ігрові комбінації та сейви наших голкіперів у рамках Першої ліги та Кубку України.
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