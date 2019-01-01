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Показали найкращі моменти «Волині» в осінній частині чемпіонату. ВІДЕО

Показали найкращі моменти «Волині» в осінній частині чемпіонату. ВІДЕО
На офіційному сайті футбольного клубу "Волинь" з`явилася відеопідбірка найкращих моментів осінньої частини сезону.

Так, у відео потрапили найкращі голи, вконання стандартних положень, ігрові комбінації та сейви наших голкіперів у рамках Першої ліги та Кубку України.




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Теги: Волинь, футбол, спорт
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Сьогодні, 08:10
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