Показали найкращі моменти «Волині» в осінній частині чемпіонату. ВІДЕО





Так, у відео потрапили найкращі голи, вконання стандартних положень, ігрові комбінації та сейви наших голкіперів у рамках Першої ліги та Кубку України.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На офіційному сайті футбольного клубу "Волинь" з`явилася відеопідбірка найкращих моментів осінньої частини сезону.Так, у відео потрапили найкращі голи, вконання стандартних положень, ігрові комбінації та сейви наших голкіперів у рамках Першої ліги та Кубку України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію