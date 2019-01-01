У Луцьку просять відновити «стеження» за громадським транспортом
Сьогодні, 22:27
В обласному центрі Волині просять відновити моніторинг громадського транспорту.
Таку петицію зареєстрував Дмитро Смаль в Єдиній системі місцевих петицій.
Згідно з текстом петиції, лучани не мають можливості спостерігати за місцезнаходженням громадського транспорту.
«Новий оператор, згідно договору про організацію та обслуговування електронних систем в громадському транспорті м. Луцька від 17 липня 2019 року, взяв на себе зобов'язання щодо, цитую: "впровадження АСООП та моніторингу громадського транспорту (тролейбус, автобус) протягом 4 місяців з моменту підписання Договору". Проте ні до 11 листопада - дати, на яку був запланований запуск АСООП, ні місяць потому, так і не виконав своїх зобов'язань згідно підписаної угоди», - йдеться у петиції.
Тому автор петиції просить міську владу зобов’язати оператора електронних систем в громадському транспорті Луцька, компанію "СІТІ КАРД СИСТЕМ":
- в мінімально можливі строки виконати взяті на себе зобов'язання з запуску моніторингу громадського транспорту, надавши цьому питанню максимальний пріоритет.
- одночасно із запуском моніторингу транспорту надати дані місцезнаходження громадського транспорту в режимі онлайн існуючим сервісам ("М@К" та "CityBus Луцьк") та іншим бажаючим задля встановлення конкуренції, що дасть можливість лучанам обирати кращий сервіс, ніж той, що надає компанія "СІТІ КАРД СИСТЕМ" (який від користувачів отримав вкрай низькі оцінки - на момент написання 1,8 з 5 балів у Google Play Маркеті).
Збір підписів стартував 16 грудня і станом на 21:50 петицію підписали 282 особи з 300 необхідних.
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Таку петицію зареєстрував Дмитро Смаль в Єдиній системі місцевих петицій.
Згідно з текстом петиції, лучани не мають можливості спостерігати за місцезнаходженням громадського транспорту.
«Новий оператор, згідно договору про організацію та обслуговування електронних систем в громадському транспорті м. Луцька від 17 липня 2019 року, взяв на себе зобов'язання щодо, цитую: "впровадження АСООП та моніторингу громадського транспорту (тролейбус, автобус) протягом 4 місяців з моменту підписання Договору". Проте ні до 11 листопада - дати, на яку був запланований запуск АСООП, ні місяць потому, так і не виконав своїх зобов'язань згідно підписаної угоди», - йдеться у петиції.
Тому автор петиції просить міську владу зобов’язати оператора електронних систем в громадському транспорті Луцька, компанію "СІТІ КАРД СИСТЕМ":
- в мінімально можливі строки виконати взяті на себе зобов'язання з запуску моніторингу громадського транспорту, надавши цьому питанню максимальний пріоритет.
- одночасно із запуском моніторингу транспорту надати дані місцезнаходження громадського транспорту в режимі онлайн існуючим сервісам ("М@К" та "CityBus Луцьк") та іншим бажаючим задля встановлення конкуренції, що дасть можливість лучанам обирати кращий сервіс, ніж той, що надає компанія "СІТІ КАРД СИСТЕМ" (який від користувачів отримав вкрай низькі оцінки - на момент написання 1,8 з 5 балів у Google Play Маркеті).
Збір підписів стартував 16 грудня і станом на 21:50 петицію підписали 282 особи з 300 необхідних.
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