У Луцьку просять відновити «стеження» за громадським транспортом

В обласному центрі Волині просять відновити моніторинг громадського транспорту.Таку петицію зареєстрував Дмитро Смаль в Єдиній системі місцевих петицій.Згідно з текстом петиції, лучани не мають можливості спостерігати за місцезнаходженням громадського транспорту.«Новий оператор, згідно договору про організацію та обслуговування електронних систем в громадському транспорті м. Луцька від 17 липня 2019 року, взяв на себе зобов'язання щодо, цитую: "впровадження АСООП та моніторингу громадського транспорту (тролейбус, автобус) протягом 4 місяців з моменту підписання Договору". Проте ні до 11 листопада - дати, на яку був запланований запуск АСООП, ні місяць потому, так і не виконав своїх зобов'язань згідно підписаної угоди», - йдеться у петиції.Тому автор петиції просить міську владу зобов’язати оператора електронних систем в громадському транспорті Луцька, компанію "СІТІ КАРД СИСТЕМ":- в мінімально можливі строки виконати взяті на себе зобов'язання з запуску моніторингу громадського транспорту, надавши цьому питанню максимальний пріоритет.- одночасно із запуском моніторингу транспорту надати дані місцезнаходження громадського транспорту в режимі онлайн існуючим сервісам ("М@К" та "CityBus Луцьк") та іншим бажаючим задля встановлення конкуренції, що дасть можливість лучанам обирати кращий сервіс, ніж той, що надає компанія "СІТІ КАРД СИСТЕМ" (який від користувачів отримав вкрай низькі оцінки - на момент написання 1,8 з 5 балів у Google Play Маркеті).Збір підписів стартував 16 грудня і станом на 21:50 петицію підписали 282 особи з 300 необхідних.