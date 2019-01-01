вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку просять відновити «стеження» за громадським транспортом

У Луцьку просять відновити «стеження» за громадським транспортом
В обласному центрі Волині просять відновити моніторинг громадського транспорту.

Таку петицію зареєстрував Дмитро Смаль в Єдиній системі місцевих петицій.

Згідно з текстом петиції, лучани не мають можливості спостерігати за місцезнаходженням громадського транспорту.

«Новий оператор, згідно договору про організацію та обслуговування електронних систем в громадському транспорті м. Луцька від 17 липня 2019 року, взяв на себе зобов'язання щодо, цитую: "впровадження АСООП та моніторингу громадського транспорту (тролейбус, автобус) протягом 4 місяців з моменту підписання Договору". Проте ні до 11 листопада - дати, на яку був запланований запуск АСООП, ні місяць потому, так і не виконав своїх зобов'язань згідно підписаної угоди», - йдеться у петиції.

Тому автор петиції просить міську владу зобов’язати оператора електронних систем в громадському транспорті Луцька, компанію "СІТІ КАРД СИСТЕМ":
- в мінімально можливі строки виконати взяті на себе зобов'язання з запуску моніторингу громадського транспорту, надавши цьому питанню максимальний пріоритет.
- одночасно із запуском моніторингу транспорту надати дані місцезнаходження громадського транспорту в режимі онлайн існуючим сервісам ("М@К" та "CityBus Луцьк") та іншим бажаючим задля встановлення конкуренції, що дасть можливість лучанам обирати кращий сервіс, ніж той, що надає компанія "СІТІ КАРД СИСТЕМ" (який від користувачів отримав вкрай низькі оцінки - на момент написання 1,8 з 5 балів у Google Play Маркеті).

Збір підписів стартував 16 грудня і станом на 21:50 петицію підписали 282 особи з 300 необхідних.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, громадський транспорт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коридор слави, оплески і сльози: як у Лесиному виші проводили з посади декана. ФОТО
Сьогодні, 23:29
У Луцьку пішохід потрощив автівку і побив водія: шукають свідків. ФОТО
Сьогодні, 22:59
У Луцьку просять відновити «стеження» за громадським транспортом
Сьогодні, 22:27
Волинські школярі створювали «пташині їдальні»
Сьогодні, 21:54
Лучанин та колишній «волинянин» покинули «Дніпро-1»
Сьогодні, 21:19
Схожі новини
Коридор слави, оплески і сльози: як у Лесиному виші проводили з посади декана. ФОТО Коридор слави, оплески і сльози: як у Лесиному виші проводили з посади декана. ФОТО
Сьогодні, 23:29
Коли у маршрутках Луцька працюватимуть контролери Коли у маршрутках Луцька працюватимуть контролери
Сьогодні, 19:20
13 грудня на Волині: гортаючи календар 13 грудня на Волині: гортаючи календар
13 грудень, 00:00
Завтра, 12 грудня, у Луцьку прощатимуться із загиблими на Сході Героями Завтра, 12 грудня, у Луцьку прощатимуться із загиблими на Сході Героями
11 грудень, 17:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Львівщині шахтарі замість видобування вугілля будували будинок і виготовляли плитку
Сьогодні, 23:34
 0
Коридор слави, оплески і сльози: як у Лесиному виші проводили з посади декана. ФОТО
Сьогодні, 23:29
 0
У Луцьку пішохід потрощив автівку і побив водія: шукають свідків. ФОТО
Сьогодні, 22:59
 0
У Луцьку просять відновити «стеження» за громадським транспортом
Сьогодні, 22:27
 0
Волинські школярі створювали «пташині їдальні»
Сьогодні, 21:54
 0
Медіа
відео
1/8